اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الشاب ثائر عيسى صومان (18 عامًا) من مدينة بيت لحم، بعد أن دهمت منزل والده في حارة الفواغرة وسط المدينة وفتشته.

اقتحام عدة أحياء في بيت لحم

لم يقتصر التحرك العسكري على حارة الفواغرة. فقد اقتحمت القوات في اليوم نفسه عددًا من أحياء المدينة، هي حي مسجد الرباط وشارع القدس-الخليل وجبل الموالح وساحة المهد.

وداهمت القوات عددًا من المنازل في هذه الأحياء وفتشتها. ولم يُبلغ عن اعتقالات فيها، بحسب المصادر الأمنية.

اقتحام مخيم الدهيشة

كما اقتحمت القوات مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. ولم تتضح حتى الآن طبيعة الإجراءات التي نفذتها داخل المخيم، ولا ما إذا سُجلت اعتقالات في صفوف المواطنين.

اقتحامات متكررة في المحافظة

تشهد محافظة بيت لحم اقتحامات عسكرية متكررة تستهدف المدن والبلدات والمخيمات. وتتخلل هذه الاقتحامات مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال مواطنين.

ويرافق الاقتحامات في العادة نصب حواجز وإعاقة حركة التنقل.