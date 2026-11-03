أعلنت السفارة العراقية في عمّان، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، أن وزارة الداخلية العراقية أصدرت أمراً وزارياً يسهّل دخول المواطنين الأردنيين إلى العراق، بحيث يحصلون على تأشيرة زيارة لدى وصولهم إلى المنافذ الحدودية الجوية والبرية.

قرار نابع من زيارة الزيدي إلى الأردن

جاء القرار ضمن مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الأردن في 26 تشرين الأول. وقالت السفارة إنه ينفّذ توجيهات حكومية تهدف إلى تيسير دخول الأردنيين إلى بلادها.

ويسري القرار اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026.

صلاحية المنح بيد أقسام الإقامة والجوازات

خوّل الأمر الوزاري مديري أقسام الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية، الجوية منها والبرية، منح التأشيرة للأردنيين لحظة وصولهم. وتُمنح مقابل الرسم المقرر قانوناً.

وبحسب السفارة، يُيسّر الإجراء حركة تنقل المواطنين بين البلدين.

دعوة إلى تسهيلات متبادلة

أكدت السفارة أن القرار يعكس حرص الحكومة العراقية على تعزيز علاقاتها الأخوية والتاريخية مع الأردن وتطوير التعاون الثنائي. وأشارت إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين حكومتي البلدين.

ودعت السفارة إلى تبني مزيد من التسهيلات والإجراءات المتبادلة لتيسير تنقل مواطني البلدين وتعزيز التواصل والتكامل في مختلف المجالات.

ورحبت بالأردنيين في العراق، واصفةً إياه ببلدهم الثاني. وأعربت عن أملها في أن تكون الخطوة إضافة إيجابية للعلاقات الثنائية، وأن تسهم في توطيد الروابط التاريخية والاجتماعية بين الشعبين.