أعلنت جوجل يوم 3 نوفمبر أنها أطلقت إصلاحًا لمشكلات «أندرويد أوتو» التي ظهرت على هواتف جالاكسي العاملة بنظام «ون يو آي 9»، وهو التحديث الذي تطرحه سامسونج بالاعتماد على «أندرويد 17».

مشكلات رافقت توسّع طرح التحديث

بدأت الشكاوى تظهر مع انطلاق طرح النسخة المستقرة من «ون يو آي 9»، وتزايدت مع اتساع نطاق التوزيع على أجهزة جالاكسي. وانتشرت التقارير على موقع «ريديت» وفي منتديات سامسونج ومنتديات جوجل.

ويصف المتضررون حالتين رئيسيتين: تقطّعًا في الأداء أثناء استخدام «أندرويد أوتو»، أو فشلًا كاملًا في الاتصال بالنظام.

ولا تبدو المشكلة واسعة الانتشار بحسب ما رصده الكاتب، غير أن عدد التقارير المتراكمة يشير إلى نمط واضح لا إلى حالات معزولة.

اختبار يشير إلى دور «ون يو آي 9»

أجرى أحد المستخدمين اختبارًا نُشر على موقع «أندرويد أوثوريتي» لتحديد مصدر العطل. وفي هذا الاختبار لم يعانِ هاتف «جالاكسي إس 25 إيدج» العامل بنظام «ون يو آي 8.5» من أي مشكلة.

في المقابل، أعاد هاتف «جالاكسي إس 24 ألترا» العامل بنظام «ون يو آي 9» المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون فورًا، ضمن الاختبار نفسه.

والاختبار غير علمي، لكنه يرجّح أن «ون يو آي 9» مسؤول عن جزء من هذا السلوك.

تأكيد جوجل بعد غياب الموقف الرسمي

كان الخبر في نسخته الأولى يشير إلى عدم صدور أي موقف رسمي بشأن إصلاح المشكلة. وجرى تحديث النص لاحقًا بعد أن أكدت جوجل إطلاق الحل.