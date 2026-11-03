تطرح أبل جهاز «آيباد ميني» الجديد بشاشة OLED في الأسواق يوم الجمعة 6 نوفمبر، فيما يتاح الطلب المسبق عليه حاليًّا. وقد خضع الجهاز للتجربة نحو أسبوع قبل موعد الإطلاق.

أخف «آيباد» صنعته أبل بوزن 255 غرامًا

ينخفض وزن الجهاز إلى 255 غرامًا مقابل 293 غرامًا للطراز السابق، ما يجعله أخف «آيباد» في تاريخ الشركة. ويقل سمكه بنحو مليمتر واحد، فيصبح حمله باليد أريح.

يتوفر الجهاز بلونين هما الأزرق الداكن (ميدنايت) والأبيض الفاتح (ستارلايت). ويحتفظ ببصمة الإصبع (Touch ID) للتحقق من الهوية، على غرار «آيباد إير» و«آيفون ديو».

شاشة 8.5 بوصة أكثر سطوعًا لكن بتحديث 60 هرتز

هذا ثاني «آيباد» يحصل على شاشة OLED بعد «آيباد برو»، غير أن أبل لم تمنحه كل ميزات الطراز الاحترافي. فمعدل التحديث محدود بـ60 هرتز ولا تدعم الشاشة تقنية ProMotion، وقد يلمس المستخدم الفرق عند التمرير إن كان يستعمل أجهزة أخرى تدعمها.

يبلغ قطر الشاشة 8.5 بوصة مقابل 8.3 بوصة في السابق، مع حواف أنحف، بينما يبقى الحجم الكلي للجهاز قريبًا من حجم سلفه. وهي أكثر سطوعًا من الشاشة السابقة، وتقدّم سوادًا عميقًا وتباينًا عاليًا ومحتوى HDR أقرب إلى الواقع.

أما زجاج «نانو-تكستشر» المخصص لتقليل الانعكاس فمتاح في الطرازات الأعلى، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها على «آيباد ميني».

نظام صوتي مغلق ومقاومة للماء

استبدلت أبل السماعات التقليدية بنظام صوتي جديد في هيكل مغلق يحمل اسم «Acoustic Display»، بلا أي فتحات للسماعات. ويضم مكبّرات للترددات العالية تحت الزجاج، ومكبّرات للترددات المنخفضة تعمل عبره.

يعادل الصوت مستوى «آيباد ميني 7»، وقد يتفوق عليه أحيانًا بترددات عالية أوضح وجهير أعمق. كما حُسّنت الميكروفونات، فصارت مكالمات «فيس تايم» والتسجيلات أوضح.

وهو أول «آيباد» يحمل مقاومة IP67 للماء والغبار، أي أنه اختُبر لتحمّل الغمر في عمق متر من الماء حتى 30 دقيقة.

شريحة A20 Pro وذاكرة 12 جيجابايت

يعمل الجهاز بشريحة A20 Pro، وهي نفسها المستخدمة في «آيفون 18 برو». ويأتي طرازا 128 و256 جيجابايت بنسخة مخفّضة منها، بمعالج من 5 أنوية ورسوميات من 7 أنوية، بينما يرتفع المعالج إلى 6 أنوية في طراز 512 جيجابايت مع الرسوميات نفسها. والذاكرة العشوائية 12 جيجابايت، مثل «آيباد برو» الأساسي.

لم يتغير عمر البطارية، ويصل إلى 10 ساعات في مشاهدة الفيديو وتصفح الويب. لكن الشحن السريع صار مدعومًا، فيبلغ 50 بالمئة خلال 30 دقيقة، مع الحاجة إلى شراء محوّل بقدرة 35 واط أو أكثر.

كاميرات واتصال وملحقات

نُقلت الكاميرا الأمامية إلى الحافة الأفقية، وهي كاميرا Center Stage بدقة 12 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية فواسعة بدقة 12 ميجابكسل وتصوّر فيديو حتى 4K.

تتولى شريحة N1 دعم بلوتوث 6 وWi-Fi 7، وتضم الطرازات الخلوية شريحة C2 بدعم 5G ضمن نطاق ما دون 6 جيجاهرتز. ويمكن توصيل الجهاز بشاشة 4K عبر منفذ USB-C، ويدعم وضع الشاشة الممتدة في iPadOS 27. كما يعمل مع قلم أبل USB-C وقلم Apple Pencil Pro.

الأسعار تبدأ من 699 دولارًا

يبدأ السعر من 699 دولارًا لسعة 128 جيجابايت، أي بزيادة 100 دولار عن طراز A17 Pro، وبزيادة 200 دولار قياسًا على أسعار ما قبل يونيو. وتتوفر أيضًا سعتا 256 و512 جيجابايت، إضافة إلى طرازات Wi-Fi + Cellular.

وتبدو الترقية مجدية لمن يملك «آيباد ميني 6» أو طرازًا أقدم ويستخدمه كثيرًا.