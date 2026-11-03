كثّفت الصين خلال الأيام الماضية لقاءاتها مع قادة في الخليج، في إشارة إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، وذلك قبل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن يحضر ترامب مؤتمر «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.

زيارة تاريخية لسلطان عُمان إلى بكين

أجرى شي محادثات يوم الاثنين مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في زيارة دولة تاريخية إلى بكين. وهي أول زيارة لرئيس دولة عُماني إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل نحو 50 عامًا. وبحسب البيان الصيني، حذّر شي من أن يتحول الشرق الأوسط إلى ساحة «لتنافس القوى الكبرى والصراعات الجيوسياسية». وقال إن بلاده ملتزمة بوقف النزاعات وتعزيز السلام، وتأمل أن تسهم بالحكمة والحلول في معالجة المعضلة الأمنية في المنطقة. وفي اليوم نفسه، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين سترسل المبعوث الخاص تشاي جون إلى إيران وعُمان والسعودية من بداية نوفمبر حتى منتصفه.

وانغ يي يلتقي مسؤولين سعوديًا وإيرانيًا

التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، كما التقى نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني. وقال وانغ إن الصين مستعدة للمساهمة بدور بنّاء في مساعدة المنطقة على تجاوز تبعات الجائحة وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وأبلغ وانغ المسؤول الإيراني أن بلاده تدعم إيران في صون سيادتها وأمنها. وأفادت الصين بأن باقري كني قال إن طهران تتطلع إلى دور صيني أكبر في السلام الدولي والإقليمي.

وساطة محدودة ونفوذ نفطي كبير

شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير ضربات مشتركة على إيران. ونُسب إلى الصين الفضل في دفع طهران نحو محادثات وقف إطلاق النار في باكستان، ما عزّز مكانتها وسيطًا إقليميًا، لكن جهودها الدبلوماسية بقيت خافتة مع استمرار الحرب. وتشتري الصين نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، وهذا أكبر أوراق نفوذها الاقتصادي على طهران. وقد خفّضت وارداتها من الخام بنسبة 30% بين أبريل ويونيو، وسجّل إجمالي يونيو أدنى مستوى في عقد. وأنقذ ذلك الاقتصاد العالمي من قفزة كبيرة في التضخم، وتقدّر بعض التقديرات أن الخفض أزال 30 دولارًا أو أكثر من سعر برميل خام برنت. ولم تفعل بكين الكثير لرعاية السلام في المنطقة، جزئيًا لأنها لا ترى حل النزاع مسؤوليتها. وكان وانغ قد قال في مارس إن الحرب «ما كان ينبغي أن تقع أبدًا»، وإن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لن تجد «دعمًا شعبيًا». ورعت بكين تهدئة بين السعودية وإيران عام 2023، لكن أثرها الدبلوماسي في المنطقة ظل محدودًا منذ ذلك الحين.

حسابات بكين قبل لقاء ترامب وشي

تستفيد الصين من الضرر الذي لحق بسمعة الولايات المتحدة عالميًا بسبب القتال. وأظهر استطلاع لمركز «بيو» نُشر في يوليو أن الصين تحظى بنظرة أكثر إيجابية من الولايات المتحدة في غالبية الدول الـ36 التي شملها. في المقابل، يشكّل الاضطراب الطويل في مضيق هرمز خطرًا على الاقتصاد الصيني، إذ تسبّب نقص الطاقة في تضخم قد يقلّص الطلب العالمي على السلع الصينية. وتجري طهران وواشنطن محادثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق قد يشمل إعادة فتح المضيق. وهدّد ترامب مرارًا باستئناف العمل العسكري ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء، وهو ما سيثير قلق بكين. وقد يمنح سعي ترامب إلى اتفاق في الشرق الأوسط الصين فرصة لتقديم نفسها صانعة سلام إقليمية وتعزيز مكانة شي قبل لقائهما. وقال الباحث في العلاقات الدولية من شنغهاي شين دينغلي إن نفوذ بكين في الشرق الأوسط لم يعد كما كان، لكنه لا يمكن تجاهله مع ازدياد استثماراتها وتجارتها في المنطقة. وأضاف أن رغبة الصين في تحسين علاقاتها مع دول المنطقة ومع الولايات المتحدة اتجاهان «يعزز أحدهما الآخر».