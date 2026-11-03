يواجه ويستون ماكيني احتمال الغياب عن مباراة يوفنتوس أمام أيه زد ألكمار في الدوري الأوروبي، المقررة الخميس خارج الأرض، بسبب إرهاق عضلي يعاني منه لاعب الوسط الأمريكي. وسيحدد المدرب لوتشيانو سباليتي يوم الأربعاء ما إذا كان اللاعب جاهزاً للمشاركة.

استبدال ماكيني أمام نابولي

خرج ماكيني من الملعب مع نهاية الشوط الأول من مباراة الأحد التي فاز فيها يوفنتوس على نابولي 2-0. وخضع اللاعب يوم الاثنين لفحوص طبية بيّنت أن ما أصابه لا يتجاوز إرهاقاً عضلياً.

ولا يتدرب الفريق اليوم، إذ منح سباليتي لاعبيه يوم راحة.

تقييم الحالة في كونتيناسا

يعود الفريق إلى مركز التدريب في كونتيناسا يوم الأربعاء 4 نوفمبر، وسيجري تقييم حالة ماكيني في ذلك الموعد. ولم يُحسم بعد ما إذا كان سباليتي سيصطحبه إلى هولندا أم يتركه في تورينو للراحة استعداداً لمباراة الدوري الإيطالي أمام فيورنتينا يوم الأحد.

أزمة إصابات تضرب الفريق

يمر يوفنتوس بأزمة إصابات حادة أبعدت عدداً من اللاعبين الأساسيين. ويغيب عن الفريق كل من كينان يلديز ومانويل لوكاتيلي وخيفرين تورام وفرانسيسكو كونسيساو ونيكو غونزاليس.

وكان الفريق قد جمع سبع نقاط في أول ثلاث مباريات خاضها في الدوري الأوروبي هذا الموسم.