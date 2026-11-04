أعلن وزير النقل الإسباني استقالته بعد أيام من حادث قطار وقع يوم الأربعاء الماضي وأودى بحياة عدد من الأشخاص، فيما نشرت وسائل إعلام إسبانية تسجيلات صوتية مسرّبة تكشف محادثات بين سائقين ومركز التحكم قبل الكارثة بدقائق.

قطاران على المسار نفسه وعطل في نظام الإشارات

كان على متن القطار التابع لشركة «رينفي» الحكومية 397 راكبًا، بينما كان في قطار شركة «إيريو» الخاصة، وهو متوقف على المسار، 147 راكبًا. وأفادت المعلومات بوجود خلل في نظام الإشارات الآلي، وهو عطل حاسوبي، أجبر جميع القطارات على التوقف في المقطع المتضرر.

وقالت «إيريو» إن عرباتها «صُدمت من الخلف» بالقطار الآخر.

إذن بالتحرك رغم قطار متوقف أمامه

تضم التسجيلات ثلاث محادثات بين مركز التحكم في مدريد وسائقي القطارين. ويبدو منها أن قطار «رينفي» حصل على إذن بالتحرك رغم أن القطار الآخر كان متوقفًا على المسار على بعد نحو 25 كيلومترًا أمامه.

في أحد التسجيلات، يخاطب مشغّل مركز التحكم سائق قطار «رينفي»، وكان القطار يعاني صعوبات فنية. وبعد تبادل للحديث، يطلب المشغّل من السائق مواصلة رحلته والسير وفق نظام الإشارات الجانبية بسرعة عادية وتشغيل عادي. فيسأل السائق إن كان عليه السير بسرعة عادية، فيجيبه المشغّل بنعم.

ونظام الإشارات الجانبية نظام احتياطي يُستخدم عند تعطل نظام الإشارات الآلي أو نظام نقل البيانات.

سائق «إيريو»: القطار لا يتحرك

في تسجيل آخر، يقول سائق قطار «إيريو» المتوقف إن الاتصال بنظام التحكم بالقطار انقطع وإن القطار لا يتحرك. ويوضح أن قطاره متوقف أمام إشارة الدخول عند محطة أوردا. وبعد سلسلة من الحديث، يُطلب منه استئناف الرحلة بشكل طبيعي.

ثم يتصل السائق بمركز التحكم مرة أخرى في تسجيل لاحق، ويقول إنه لا يستطيع تشغيل القطار، لأنه لا يتيح له التحكم في نظام الأمان، ولذلك ما زال متوقفًا أمام إشارة الدخول.

ويوحي هذا التسجيل الأخير بأن المشغّل كان قد أُبلغ ببقاء قطار «إيريو» متوقفًا بينما كان قطار «رينفي» يقترب.

موقف الوزير

وكان الوزير بوينتي قد قال الأسبوع الماضي إن قرار توجيه القطارين إلى التحرك مجددًا دون أي قيود على السرعة «لا يمكن تفسيره».