أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة أبل جون ترنوس أمس بأن هاتف آيفون ديو، أول أجهزة الشركة القابلة للطي، ما زال يعاني قيودًا في الإمداد، ولم يحدد موعدًا لتحقق التوازن بين العرض والطلب. جاء ذلك بعد إعلان الشركة نتائج قياسية لربع سبتمبر.

طلبات مسبقة نفدت في ساعات

فُتح باب الحجز المسبق في 16 أكتوبر، ونفدت الكميات خلال ساعات. وسرعان ما تأخرت مواعيد الشحن حتى يناير.

وكانت أبل حذّرت قبل يوم الإطلاق من أن المخزون المتاح لمن يزور متاجرها مباشرة محدود. وطُرح الجهاز للبيع في 23 أكتوبر، وكان المتاح للحجز عبر الإنترنت في المتاجر قليلًا.

ومن يطلب الجهاز من أبل اليوم يحصل على موعد تسليم في يناير.

ترنوس وخان: صعوبة في التنبؤ

قال ترنوس إن الجهاز «يعاني قيودًا في الإمداد حتى اليوم». وأضاف أن زيادة الإنتاج تسير على نحو جيد، لكن الشركة لا تستطيع التنبؤ بالموعد الذي يتوازن فيه العرض مع الطلب.

وخلال مكالمة الأرباح، أعطى المدير التشغيلي صبيح خان المحللين إجابة شبه مطابقة، إذ قال إن من «الصعب جدًا التنبؤ» بموعد تحقق هذا التوازن.

ويحدث ذلك رغم أن أبل طلبت من مورّديها الشهر الماضي كميات أكبر بنسبة 44% بحسب ما ورد.

مشكلات الشاشة الداخلية وتوقعات الربع الحالي

تناول ترنوس كذلك تلف الشاشة الداخلية الذي واجهه بعض المشترين الأوائل. وقال إن «نسبة صغيرة جدًا» من الوحدات أُعيدت بسبب مشكلات في الشاشة، وإن أبل تستبدلها. ويتوافق ذلك مع ما أعلنته الشركة الأسبوع الماضي حين وجّهت المتضررين إلى خدمة AppleCare.

ولا تشمل نتائج ربع سبتمبر أي مبيعات للجهاز، لأنه طُرح بعد انتهاء الفترة. أما للربع الحالي، الذي يشمل موسم الأعياد، فتتوقع أبل نموًا في الإيرادات بين 7% و10%. وقال المدير المالي كيفن باريخ إن هذا التوقع يعكس «أفضل تقدير» للشركة في ظل «قيود الإمداد».

ويبدأ سعر الطراز بسعة 256 جيجابايت وذاكرة 12 جيجابايت من 2,299 يورو أو 1,999 جنيهًا إسترلينيًا. أما الطراز بسعة 512 جيجابايت وذاكرة 12 جيجابايت فيبدأ من 2,549 يورو أو 2,199 جنيهًا إسترلينيًا.