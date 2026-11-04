قال جان بييرو غاسبيريني، مدرب روما، إن فريقه سيتعلم من خسارته أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا أكثر مما تعلّم من مواجهة ريال مدريد، وذلك بعد مباراة أولد ترافورد التي ضيّع فيها فريقه تقدمًا بهدفين.

روما يتقدم 2-0 ثم تنقلب المباراة

كان روما متحكمًا في مجريات اللقاء، وتقدم 2-0 بعد 18 دقيقة. سجل ماتياس سوليه الهدف الأول، وأضاف دونييل مالن الثاني من ركلة جزاء. وأتيحت للفريق الإيطالي فرص عدة لإحراز هدف ثالث.

تغيّرت الصورة بعد ركلة جزاء ليونايتد، إذ تصدى لها ديفيس باسكيز ثم أُعيدت لأن أحد اللاعبين تقدم إلى منطقة الجزاء قبل التنفيذ، فحوّلها برونو فيرنانديز إلى هدف. وبعد أقل من 60 ثانية ارتطمت تسديدة براين مبيومو بالقائم.

سجل ماتيوس كونيا هدفين متأخرين ليحسم فوز يونايتد، وجاء هدف الفوز بعد ثلاث دقائق من التعادل. وكان هذا أول فوز للفريق الإنجليزي منذ 10 سبتمبر.

غاسبيريني: المباراتان مختلفتان

كان روما قد تقدم 3-1 على ريال مدريد في مباراة سابقة ثم ضيّع التقدم في سبع دقائق، كما فرّط في التقدم أكثر من مرة في الدوري الإيطالي وخرج بالتعادل. لكن المدرب رأى أن ما حدث هذه المرة مختلف. وقال إنه لا يعتقد أن الأمر مصادفة، غير أن المباراتين مختلفتان.

وأوضح أن كل شيء حدث أمام ريال مدريد في آخر سبع أو ثماني دقائق من ركنيات، ولم تظهر مؤشرات على العودة. أما أمام يونايتد فاندفع الخصم بحماس مفاجئ بعد ركلة الجزاء ولم يستطع فريقه مجاراته. واعترف بأن الفريق تعلّم من هذه المباراة أكثر مما تعلّم من مباراة الريال التي وصفها بأنها غير متوقعة.

ورأى أن ركلة الجزاء والخطأ الذي سبق هدف التعادل قلبا مجرى اللقاء. وقال إن أمام يونايتد دائمًا فترة من 15 إلى 20 دقيقة يكون فيها الخصم تحت الضغط، ومن يخرج منها سالمًا يكون بخير.

أخطاء في الشوط الثاني وغيابات كثيرة

أشار المدرب إلى أن روما لم يملك في الشوط الثاني القوة للضغط على مهاجمي يونايتد كما فعل في الأول. وقال إن يونايتد أجرى تعديلات في الاستراحة وضغط عاليًا لأنه لم يكن لديه ما يخسره، وإن فريقه كان عليه استغلال الكرات الطويلة أكثر.

وأضاف أن لاعبيه لم يعودوا قادرين على الالتزام بنقاط الارتكاز المحددة، وكان ينبغي كسر إيقاع الخصم بالالتحامات وإبطاء الوتيرة. ووافق على أن الفريق ينهار عند أول خطأ، وقال إن ذلك حدث أمام ريال مدريد أيضًا، وإن خيبة الأمل تتسلل حين يرى الفوز يضيع. وشدد على ضرورة أن يزيل الفريق عن نفسه ضغط تحقيق النتيجة بأي ثمن.

وخاض روما المباراة بصفوف منقوصة. غاب الحارسان ميلي سفيلار وبيير لويجي غوليني بسبب الإصابة، فخاض باسكيز أول مباراة له مع النادي كحارس ثالث. وغاب كذلك باولو ديبالا ومانو كونيه ولورينزو بيليغريني.

وخرج ديفين رينش مصابًا بمشكلة عضلية في الشوط الأول، ولم يُدخل غاسبيريني نواييل مولينا بدلًا منه. وقال إنه اختار لولي لأن رينش بدأ المباراة جيدًا، وإن ذلك استهلك إحدى فرص التبديل. وأشاد بأداء ويسلي الدفاعي، مؤكدًا أن تعثر الفريق لم يكن بسببه.