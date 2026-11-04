الشاورما العربية تقوم على لحم مقطّع شرائح رفيعة يُتبَّل ليلة كاملة بخلطة تجمع حموضة الخل والليمون ودسم الزيت أو اللبن وعطر البهارات الدافئة. هذا الدليل يشرح المكونات وطريقة التحضير بمقادير تكفي نحو كيلوغرام واحد من اللحم، ويمكنك مضاعفتها حسب الكمية.

طريقة تحضير التتبيلة خطوة بخطوة

قطّع كيلوغرامًا من لحم الضأن أو البتلو أو الفراخ (الصدور أو الأفخاذ منزوعة العظم) إلى شرائح رفيعة بسماكة نصف سنتيمتر تقريبًا، ويفضَّل أن يكون اللحم شبه مجمّد قليلًا فيسهل تشريحه. اخلط في وعاء كبير ملعقتين صغيرتين من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، وملعقة صغيرة من الحبهان (الهيل) المطحون. أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة، ونصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب، وملعقة صغيرة من البابريكا، وملعقة صغيرة من البهار المشكّل (السبع بهارات). أضف ست فصوص ثوم مهروسة، وثلاث ملاعق كبيرة من الخل، وعصير ليمونتين. أضف نصف كوب من الزبادي (للدجاج خاصةً) أو ربع كوب من الزيت، وملعقة كبيرة من دبس الرمان إن رغبت في نكهة أعمق. قلّب الخلطة جيدًا حتى تتجانس، ثم أضف شرائح اللحم ودلّكها باليد حتى تتغلف بالكامل. غطِّ الوعاء وضعه في الثلاجة من 12 إلى 24 ساعة لتتشرب النكهات. أخرج اللحم قبل الطهي بنصف ساعة ليخفّ برده، ثم اطهه على نار عالية في مقلاة ثقيلة أو على الشواية حتى يتحمّر من الأطراف، ويأخذ نحو 8 إلى 10 دقائق مع التقليب.

المكونات الأساسية ودور كلٍّ منها

المكوّن دوره في الخلطة الخل والليمون يلينان ألياف اللحم ويمنحانه حموضة منعشة الزبادي أو الزيت يحفظان الرطوبة ويمنعان الجفاف أثناء الطهي الحبهان والقرفة والقرنفل تعطي الطابع الشرقي الدافئ المميز الكمون والكزبرة تمنحان القاعدة الترابية للنكهة الثوم يضيف الحدّة والعمق دبس الرمان حلاوة حامضة وتحمير أجمل

ملاحظات مهمة لنجاح الخلطة

اللحم الدسم: الشاورما الأصلية تحتاج بعض الدهن بين الشرائح، فإن كان اللحم قليل الدسم فأضف ملعقتين كبيرتين من الزيت أو قطعًا صغيرة من الألية أو دهن الخروف.

الشاورما الأصلية تحتاج بعض الدهن بين الشرائح، فإن كان اللحم قليل الدسم فأضف ملعقتين كبيرتين من الزيت أو قطعًا صغيرة من الألية أو دهن الخروف. لا تبالغ في الحموضة: زيادة الخل أو الليمون عن الكمية المذكورة، أو إطالة التتبيل كثيرًا، تجعل اللحم متفتتًا وطعمه حامضًا.

زيادة الخل أو الليمون عن الكمية المذكورة، أو إطالة التتبيل كثيرًا، تجعل اللحم متفتتًا وطعمه حامضًا. طحن البهارات طازجة: إن توفرت لديك حبوب الحبهان والقرنفل الكاملة فاطحنها قبل الاستعمال مباشرة، فالفرق في الرائحة واضح.

إن توفرت لديك حبوب الحبهان والقرنفل الكاملة فاطحنها قبل الاستعمال مباشرة، فالفرق في الرائحة واضح. التحمير: لا تكدّس الشرائح في المقلاة دفعة واحدة، بل اطهها على دفعات حتى تتحمّر ولا تسلق في سوائلها.

لا تكدّس الشرائح في المقلاة دفعة واحدة، بل اطهها على دفعات حتى تتحمّر ولا تسلق في سوائلها. التقديم: تُقدَّم مع خبز بلدي أو صاج، وطحينة، وثوم مهروس بالزيت، ومخلل خيار، وطماطم وبقدونس.

تُقدَّم مع خبز بلدي أو صاج، وطحينة، وثوم مهروس بالزيت، ومخلل خيار، وطماطم وبقدونس. الحفظ: يمكن حفظ اللحم المتبَّل في الفريزر في أكياس محكمة بعد التتبيل، ثم يُذاب في الثلاجة قبل الطهي.

تنويعات على الخلطة

للدجاج يُفضَّل الزبادي وقليل من الكركم لإعطاء لون ذهبي. أما للضأن والبتلو فيكفي الخل والزيت مع زيادة الحبهان. ومن أراد نكهة أخفّ فليقلل القرنفل والقرفة إلى النصف، فهما أقوى البهارات حضورًا ويطغيان بسهولة على بقية المكونات.