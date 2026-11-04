يفيد مسرّب يُعرف باسم Lanzuk بأن هاتفي Galaxy Z Fold9 القابلين للطي، المنتظر وصولهما في 2027، سيحتفظان بالكاميرات الخلفية نفسها الموجودة في الجيل السابق، رغم احتمال عودة الكاميرا الموجودة تحت الشاشة. وقال إنه توصل إلى ذلك بعد تتبّع مصادر متعددة، وإن المعلومات نُشرت أصلًا باللغة الكورية.

Galaxy Z Fold9 Ultra: دقة الكاميرات ثابتة

بحسب التسريب، سيأتي Galaxy Z Fold9 Ultra بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا واسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل. كما سيحافظ على تقريب بصري ثلاثي (3x).

لم يذكر المسرّب دقة وحدة التقريب، علمًا بأن الوحدة الحالية بدقة 10 ميجابكسل. ولا يبدو الأمر استثناءً في سلسلة سامسونج، إذ سيحصل حتى هاتف S27 Pro الجديد على كاميرا تقريب ثلاثي بدقة 12 ميجابكسل فقط.

النسخة العريضة من دون تغيير

أما بشأن Galaxy Z Fold9 العريض، فاكتفى المسرّب بعبارة «نفس الشيء». ويعني ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى واسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل.

كان الأفضل أن يحصل الهاتف العريض على مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، لأنه على الأرجح لا يملك مساحة داخلية لوحدة تقريب مخصصة. غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيدًا في ضوء التسريب.

المستشعرات الحالية مرشحة للبقاء

استخدمت سامسونج مستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل وحجم 1/1.3 بوصة في Z Fold7 وZ Fold8 Ultra. أما كاميرا Z Fold8 الرئيسية فتعتمد مستشعر ISOCELL GN3 بدقة 50 ميجابكسل وحجم 1/1.56 بوصة.

ليس من المستحيل أن تستبدل الشركة هذين المستشعرين بآخرين أحدث، لكن ذلك مستبعد جدًا. فمستشعر HP2 يعمل في كل هواتف سامسونج ذات الـ200 ميجابكسل منذ Galaxy S23 Ultra، وهو أول هاتف لها بهذه الدقة.

سجل المسرّب وأسعار الجيل الحالي

للمسرّب سجل جيد؛ ففي يوليو ذكر أن Galaxy Z Fold8 Ultra سيحصل على ميزة جداول الألوان للفيديو (video LUT) الموجودة في S26 Ultra، وهذا ما حدث فعلًا.

وبالنسبة إلى أسعار الجيل الحالي، تبدأ نسخة Galaxy Z Fold8 Ultra سعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام من 1,379.90 يورو أو 1,398.00 جنيه إسترليني. وتبلغ نسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام 1,796.12 يورو أو 2,225.99 دولارًا.

أما Galaxy Z Fold8 فتبدأ نسخته سعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام من 1,326.10 يورو أو 1,199.00 جنيه إسترليني. وتبلغ نسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام 2,012.66 يورو أو 1,399.00 جنيه إسترليني.