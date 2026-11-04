طلبت القاهرة من مورّديها تأجيل خمس من شحنات الغاز الطبيعي المسال الخمس عشرة المقررة لنوفمبر إلى عام 2027، بعد أن ضاعفت حرب إيران ما تدفعه مصر مقابل الغاز المستورد. وقال مسؤول حكومي إن سعر الشحنة الواحدة ارتفع بنسبة تصل إلى 100% منذ سبتمبر ليتجاوز 100 مليون دولار.

فاتورة تتضخم وشحنات تُرحَّل

التأجيل الأخير يُضاف إلى نحو 15 شحنة أُرجئت منذ يوليو. ولخفض الفاتورة تحرق محطات الكهرباء زيت الوقود، فيما رصدت مصر نحو مليار دولار لشحنات نوفمبر.

وكانت وزارة البترول قد خصصت 10.1 مليار دولار لواردات الغاز المسال في السنة المالية التي بدأت في 1 يوليو، أُنفق منها 5.8 مليار دولار حتى 6 أكتوبر. واشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في نوفمبر وديسمبر، وتجاوزت واردات الزيت 640 ألف طن في أكتوبر بعد ارتفاع متواصل منذ أبريل.

أما قطر للطاقة فتُبقي شحناتها تحت القوة القاهرة منذ أبريل، ومدّدت ذلك في 28 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.

إنتاج محلي يتراجع واعتماد متزايد على الاستيراد

هبط الإنتاج المحلي إلى 3.63 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس، لأن الحقول القديمة تتراجع أسرع من دخول الآبار الجديدة. ويتناقص الإنتاج باطّراد منذ أواخر 2021؛ فقد بلغ متوسطه 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024، وهو أدنى مستوى في ثماني سنوات، ثم نحو 4 مليارات في النصف الثاني من 2025.

وفي يوليو استوردت مصر غازًا أكثر مما أنتجت لأول مرة على الإطلاق. وبلغت الواردات 3.44 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس، أي نحو نصف الاستهلاك تقريبًا، منها 2.24 مليار من الغاز المسال و1.20 مليار عبر الأنابيب من إسرائيل.

وتفقد الحقول القائمة نحو 120 مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاجها كل شهر. وتقدّر شركة كبلر أن الآبار الجديدة وحقل غرب مينا لشل قد يثبّتان الإنتاج في مطلع 2027 قبل أن يعود التراجع.

آبار جديدة تسابق الموعد المعلن

تعهد وزير البترول كريم بدوي في 16 سبتمبر بإضافة نحو 330 مليون قدم مكعب يوميًا بنهاية 2026، نحو 250 مليونًا منها من ظهر وغرب مينا ونحو 80 مليونًا من مليحة. وبدأت بئر نيدوكو إن-2 التابعة لإيني في دلتا النيل إنتاج نحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا في يوليو.

وأدخلت بي بي بئر الفيوم-4 في غرب الدلتا الخدمة في 31 أغسطس بنحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، قبل موعدها بقرابة عامين، عبر الحفر الجانبي من بئر قائمة. وفي 20 أكتوبر بدأت أجيبة للبترول تشغيل المرحلة الثانية من مصنع مليحة بطاقة 100 مليون قدم مكعب يوميًا، بعد الموعد الذي حدده بدوي بثلاثة أسابيع. ويُنتظر بدء إنتاج غرب مينا لشل، بنحو 120 مليون قدم مكعب يوميًا، قبل نهاية العام.

اكتشافات في المتوسط وطرح جديد للاستكشاف

أعلنت الوزارة في 24 أكتوبر أن بئر نرجس-2 التقييمية لشيفرون في المتوسط واجهت حتى 35 مترًا من الغاز الصافي. وحُفرت البئر إلى أكثر من 5000 متر، وأكدت امتداد خزان مكتشف سابقًا ووجود طبقة غازية إضافية. وتقدّر مجلة MEES الاكتشاف الأصلي لنرجس، المعلن في ديسمبر 2022، بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب.

وتشغّل شيفرون الامتياز بحصة 45%، مع إيني 30% ومبادلة للطاقة 15% وثروة للبترول 10%، وقد اشترت مبادلة حصتها من إيني في فبراير.

ووقّعت شيفرون في 5 أكتوبر على المياه العميقة لبلوك لوتس، متعهدة بإنفاق 88 مليون دولار على الأقل لحفر بئرين استكشافيتين في أعماق مياه بين 2000 و2800 متر، حيث لم تُحفر بئر استكشافية عميقة من قبل.

وحققت مصر تسعة اكتشافات في السنة المالية المنتهية في يونيو أضافت نحو 2.8 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز. وأعلنت الوزارة في يوليو كشفًا في بئر وادي عميقة بالصحراء الغربية اختبرته خالدة للبترول بنحو 40 مليون قدم مكعب يوميًا. ومدّدت الوزارة موعد تقديم العروض على 14 قطعة استكشاف إلى 14 ديسمبر بعد طلب الشركات مهلة أطول.