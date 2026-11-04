بدأت آبل اليوم، الأربعاء 4 نوفمبر، اختبار الإصدار التجريبي من iOS 27.3، وهو أكبر تحديث لنظام iOS 27 منذ إطلاقه في سبتمبر. ويجمع الإصدار ميزات كانت الشركة قد عرضتها في وقت سابق من هذا العام مع إمكانات جديدة كلياً.

Siri AI ينفذ مهام أكثر داخل التطبيقات وعبرها

أضافت آبل قائمة طويلة من الإجراءات الجديدة إلى Siri AI، فصار قادراً على تنفيذ مهام أوسع داخل التطبيقات وبينها. وتشمل الإجراءات تطبيقات التقويم والملفات والمذكرات اليومية والبريد والخرائط والرسائل والموسيقى والملاحظات والصور وPreview والتذكيرات وسفاري والاختصارات والطقس. ويمكن معرفة الجديد في كل تطبيق بسؤال Siri عمّا يستطيع فعله فيه.

في البريد، يستطيع Siri إلغاء الاشتراك في القوائم البريدية والتراجع عن الرسائل المرسلة حديثاً. وفي الطقس، يضيف مواقع إلى قائمة الطقس ويتحكم في الإشعارات. أما في سفاري فيمسح سجل التصفح، ويدير التبويبات والنوافذ، ويحفظ المقالات في قائمة القراءة، ويغلق التبويبات المكررة. وفي تطبيق الملفات ينظم المحتوى ويحذف الملفات التي لم يُفتح أي منها خلال مدة محددة.

وتوسّع آبل دعم Siri AI ليشمل الصينية التقليدية والفيتنامية والتركية والنرويجية. كما أتاحت معاينة للمطورين تمكّن أي مطور من دمج تطبيقه مع Siri AI. ويمرّر التطبيق محتواه وإجراءاته عبر App Intents، ويستطيع Siri AI تنفيذ الإجراءات المخصصة التي ينفذها المطورون. وتتيح مهارات تعلّم Siri AI دمج عدة إجراءات في تجربة واحدة.

تطبيق الصحة يعود بتبويبي «الرؤى» و«طول العمر»

عاد تطبيق الصحة المعاد تصميمه في iOS 27.3، وفيه تبويبان جديدان. يعرض تبويب «الرؤى» أحدث بيانات الصحة، مثل حلقات النشاط ومعدل ضربات القلب ودرجة النوم والعلامات الحيوية. ويستخدم Apple Intelligence هذه البيانات لتقديم إرشاد شخصي مبني على أهداف المستخدم ونوع أنشطته.

أما تبويب «طول العمر» فيقيّم الصحة عبر الزمن في سبع فئات: صحة القلب، والنوم، والعافية النفسية، وصحة الحركة، والصحة الأيضية، والسمع، والتغذية. ويضم ميزة «العمر الصحي» التي تقارن مؤشرات الصحة بالعمر الفعلي، اعتماداً على معدل ضربات القلب أثناء الراحة وVO2 max وتقلب معدل ضربات القلب والنوم ومؤشرات فحوص الدم. وتستند الميزة إلى بيانات ساعة آبل وإلى تقييمات لياقة يمكن إجراؤها في المنزل بتتبع كاميرا الآيفون.

سفاري وiPhone Duo وStandBy

أضاف سفاري خيار تخطيط التبويبات العمودية، ويُفعَّل من إعدادات المتصفح. كما أضاف وضعاً داكناً تكيفياً للمواقع التي لا توفر تصميماً داكناً.

وفي iPhone Duo صارت ميزة Reachability متاحة، وتُفعَّل بالسحب من الحافة اليسرى نحو اليمين أو من الحافة اليمنى نحو اليسار على الشاشة الخارجية. ويُشغَّل الخيار من الإعدادات ثم تسهيلات الاستخدام ثم اللمس. وعُدِّلت لوحة المفاتيح على الشاشة الأمامية، فتبادلت مفاتيح الإيموجي والأرقام مكانيهما، وكذلك مفتاحا الميكروفون والإدخال. وصارت المفاتيح أطول وأرفع قليلاً، ومفتاح المسافة أعرض، والحروف أصغر وأقل سماكة.

وتتيح آبل ميزات StandBy التي قُدِّمت مع iPhone Duo لكل طرازات آيفون القادرة على تشغيل iOS 27. وتشمل التحديثات نسخاً جديدة من واجهتي الساعة التناظرية والرقمية مع خيارات تخصيص أوسع للألوان والمكوّنات، وواجهة صور محدّثة، وواجهتين جديدتين للتقويم والطقس. ويمكن إنشاء عدة نسخ من كل نوع والتنقل بينها بالسحب.

ساعة آبل والصين

ميزتا Live Rewind وSiri Recap متاحتان في watchOS 27.3، لكنهما تتطلبان iOS 27.3 أيضاً، وتُفعَّلان من تطبيق Watch على الآيفون.

وأصبح Apple Intelligence متاحاً الآن في الصين، ويضم الترجمة الفورية وأدوات الكتابة والذكاء البصري وملخصات البريد والإشعارات وميزة Clean Up في الصور وGenmoji. في المقابل، لا يتوافر Siri AI في الصين، ولا ميزات Apple Intelligence التي أُضيفت في iOS 27.