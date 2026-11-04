أجرى بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، يوم الثلاثاء الماضي عملية جديدة ضمن برنامج تسهيل المقايضة المخصص لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين. وقال البنك إن الهدف من العملية دعم تنمية سوق رأس المال في الصين بصورة سليمة ومستقرة.

31 شركة تشارك والمبلغ يتجاوز 100 مليار يوان

شاركت في العملية 31 شركة للأوراق المالية والصناديق، وتجاوز مبلغها 100 مليار يوان، أي ما يعادل نحو 14.89 مليار دولار أمريكي. وبلغ معدل الربح فيها 10 نقاط مئوية.

وسجلت العملية زيادة ملحوظة في عدد الشركات المشاركة وفي قيمة المقايضة مقارنةً بعمليتين سابقتين نُفذتا ضمن البرنامج نفسه. الأولى جرت في أكتوبر 2024 بقيمة 50 مليار يوان، والثانية في يناير 2025 بقيمة 55 مليار يوان، وشاركت 20 شركة في كل منهما.

كيف يعمل البرنامج الذي طُرح في أكتوبر 2024

يتيح البرنامج للشركات المؤهلة تقديم أصول على سبيل الضمان، ومنها السندات والصناديق المتداولة في البورصة وأسهم شركات مدرجة في مؤشر سي أس آي 300. وفي المقابل يحصل المشاركون على أصول عالية السيولة، مثل سندات الخزانة وأذون البنك المركزي.

وصُمم البرنامج لتحسين وصول الشركات المشاركة إلى التمويل، ولتعزيز قدرتها على زيادة حيازاتها من الأسهم.

ويرى مطلعون على الصناعة أن التنفيذ المطرد للبرنامج سيحسّن استخدام الأصول الحالية، ويسهّل إدارة السيولة عبر أسواق الأسهم والسندات. ويضيفون أنه سيوفر تدفقًا مستدامًا للسيولة الجديدة إلى سوق رأس المال، بما يشجع الاستثمار طويل الأجل ويعزز استقرار السوق.

بيان الاثنين: توسيع المشاركة وخفض الرسوم

كان البنك المركزي قد أصدر بيانًا يوم الاثنين الماضي قال فيه إنه عقد اجتماعًا مع الهيئة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. ودعا البيان إلى استخدام أكثر فاعلية لبرنامج تسهيل المقايضة ولبرنامج إعادة الإقراض لإعادة شراء الأسهم وزيادة حيازات الأسهم.

وأكد البنك أنه سيجري عمليات ضمن البرنامج في وقت مناسب. وأضاف أنه يعمل على توسيع قاعدة الشركات المشاركة وخفض رسوم المقايضة بصورة مناسبة، كما سيحسّن الضمانات والترتيبات التشغيلية.