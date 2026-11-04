فازت الديمقراطية ديب هالاند بمنصب حاكمة ولاية نيو مكسيكو، لتصبح أول امرأة من السكان الأصليين الأمريكيين تحكم ولاية أمريكية. وكانت هالاند تشغل منصب وزيرة الداخلية في إدارة جو بايدن، وتبلغ من العمر 65 عامًا.

هزمت هالاند منافسها الجمهوري غريغ هال، وهو رجل أعمال في الستين من عمره وعمدة مدينة ريو رانشو منذ سنوات طويلة. ويشكّل الأمريكيون الأصليون 12% من سكان الولاية.

مسيرة بدأت بأم عزباء واعتمدت على المساعدات

استحضرت هالاند في حملتها تجربتها كأم عزباء اعتمدت على برامج «ميديكيد» و«دبليو آي سي» وقسائم الغذاء. ولم تدخل كلية الحقوق إلا في الثلاثينيات من عمرها.

وهي من أبناء قبيلة «لاغونا بويبلو»، وعملت إدارية قبلية في «سان فيليبي بويبلو». كما كانت أول امرأة تُنتخب لعضوية مجلس إدارة «شركة لاغونا للتطوير».

من حملة أوباما إلى الكونغرس ثم الحكومة

تولت هالاند عام 2012 إدارة تصويت السكان الأصليين في نيو مكسيكو ضمن حملة باراك أوباما. وفي عام 2014 ترشحت لمنصب نائب الحاكم، لكن الجمهوريين فازوا في ذلك السباق. ثم أصبحت أول امرأة من السكان الأصليين تُنتخب لرئاسة حزب في ولاية.

برزت في السياسة الوطنية بعد انتخابها للكونغرس عام 2018 ضمن موجة من النواب التقدميين الجدد، بينهم ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب. وفي العام نفسه أصبحت هي وشاريس ديفيدز، النائبة عن ولاية كانساس، أول امرأتين من السكان الأصليين تُنتخبان للكونغرس.

وبعد انتخاب بايدن رئيسًا عام 2020، اختارها لقيادة وزارة الداخلية، فكانت أول سكرتيرة حكومية (وزيرة) من السكان الأصليين.

نفوذ متزايد للناخبين الأصليين ورقم قياسي في الترشح

يأتي فوز هالاند في وقت يزداد فيه نفوذ الناخبين من السكان الأصليين في الانتخابات على مستوى البلاد. وقد ترشح في هذه الدورة رقم قياسي بلغ 358 مرشحًا منهم في انتخابات محلية وولائية واتحادية.

ومن بين المرشحين ماري بيلتولا، النائبة السابقة عن ألاسكا، وبيغي فلاناغان، نائبة حاكم مينيسوتا. وكانت كلتاهما تسعى لتصبح أول امرأة من السكان الأصليين في مجلس الشيوخ الأمريكي.

حق التصويت لم يُنتزع إلا في القرن العشرين

لم يُسمح للأمريكيين الأصليين بالتصويت في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلا منذ ستينيات القرن الماضي. أما في نيو مكسيكو فقد نال السكان الأصليون هذا الحق عام 1948، بعد دعوى قضائية رفعها ضد الولاية ميغيل تروخيو، وهو من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية وعضو في قبيلة «إيسليتا بويبلو».

وفي عام 2023 أصبحت نيو مكسيكو أول ولاية، وآخرها حتى الآن، تطبّق قانونًا محدّثًا لحقوق التصويت للأمريكيين الأصليين. ويمنح القانون القبائل دورًا أكبر في تحديد مواقع الاقتراع وإعادة رسم الدوائر الانتخابية.