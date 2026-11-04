قصة فيلم «The Odyssey» (2026) هي قصة أوديسيوس، ملك إيثاكا الإغريقي الذي يخوض رحلة طويلة وخطيرة للعودة إلى وطنه بعد حرب طروادة. يواجه في طريقه كائنات أسطورية، ويحاول أن يلتقي من جديد بزوجته بينيلوب. الفيلم اقتباس عن الملحمة الإغريقية القديمة «الأوديسا» للشاعر هوميروس، وهو عمل ملحمي من نوع الأكشن والفانتازيا كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، وأنتجه مع زوجته إيما توماس.

عن ماذا يحكي الفيلم؟

يستند الفيلم إلى الحبكة الأساسية للأوديسا: محارب عائد من الحرب يحاول الوصول إلى بيته. يؤدي دور أوديسيوس الممثل مات ديمون، وتؤدي آن هاثاواي دور زوجته بينيلوب. وتدور الأحداث حول رحلة العودة المحفوفة بالمخاطر، وما يعترضها من كائنات أسطورية، وحلم لقاء الزوجين بعد غياب طويل.

وقبل أن يكتب نولان السيناريو درس عدة ترجمات للأوديسا، ثم استقر على تفسير واقعي للأساطير الإغريقية. أما مصادر إلهامه فكانت فيلمي «أندريه روبليف» (1966) و«ران» (1985) الملحميين التاريخيين، إضافة إلى أفلام مصمم المؤثرات الخاصة راي هاريهاوزن.

من هم أبطال الفيلم؟

يضم الفيلم طاقم تمثيل جماعيًا، من أبرز أسمائه:

مات ديمون (أوديسيوس)

آن هاثاواي (بينيلوب)

توم هولاند

روبرت باتينسون

لوبيتا نيونغو

سامانثا مورتون

زيندايا

شارليز ثيرون

جرى اختيار الممثلين من أواخر 2024 حتى أوائل 2025، وتأكد إسناد دور البطولة لديمون في فبراير 2025.

كيف صُنع الفيلم؟

بدأ نولان كتابة السيناريو في مارس 2024، وأبرم المشروع مع شركة يونيفرسال بيكتشرز بحلول أكتوبر 2024، وأُعلن عن الفيلم في ديسمبر 2024. وجرى التصوير في مواقع حقيقية من فبراير إلى أغسطس 2025 في المغرب واليونان وإيطاليا واسكتلندا وأيسلندا والصحراء الغربية ومالطا، إضافة إلى استوديوهات يونيفرسال في لوس أنجلوس.

وتُقدَّر ميزانية الفيلم بنحو 250 مليون دولار، وهو من أغلى أفلام نولان. كما أنه أول فيلم روائي يُصوَّر بالكامل بكاميرات آيماكس 70 ملم.

العرض والاستقبال والإيرادات

أُقيم العرض الأول في دار «أوديون لوكس» بميدان ليستر في لندن يوم 6 يوليو 2026، وطرحته يونيفرسال بيكتشرز في دور العرض يوم 17 يوليو 2026 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأُتيح بتقنية آيماكس وعدة صيغ عرض كبيرة متميزة.

نال الفيلم إشادة على الإخراج والأداء ومشاهد المعارك والمشاهد الكبرى، بينما انتقد بعضهم ابتعاد نولان عن النص الأصلي. وحقق 1.821 مليار دولار عالميًا، وهو أعلى أفلام نولان إيرادات، وثاني أعلى فيلم إيرادات في 2026.

البند التفاصيل المخرج والكاتب كريستوفر نولان الشركة الموزعة يونيفرسال بيكتشرز العرض الأول 6 يوليو 2026 في لندن الطرح في دور العرض 17 يوليو 2026 (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) الميزانية التقديرية نحو 250 مليون دولار الإيرادات العالمية 1.821 مليار دولار

أما مواعيد العرض في الدول العربية أو موعد طرح الفيلم على المنصات الرقمية، فلم يُعلن عنها ضمن المعلومات المتاحة.