تتجه سامسونج إلى إدخال شاشة خصوصية أكثر سطوعًا في هاتف جالاكسي إس 27 ألترا المنتظر، في محاولة لمعالجة العيوب التي رافقت الجيل الأول من الميزة، فيما تتحدث التسريبات عن طراز جديد باسم إس 27 برو يحمل الشاشة نفسها.

الجيل الأول من شاشة الخصوصية أثار شكاوى

كان جالاكسي إس 26 ألترا أول هاتف من سامسونج يأتي بشاشة خصوصية مدمجة. وأشاد المستخدمون في البداية بقدرتها على منع من يقف خلفهم من التلصص على الشاشة.

لكن المقايضات ظهرت لاحقًا، إذ يؤثر تفعيل الميزة في وضوح العرض، ومنه السطوع. وتُظهر اختبارات المقارنة والمراجعات، ومنها اختبار كاتب المقال، أن الجيل الأول يخفض السطوع بشكل ملحوظ عند تشغيله.

وأبلغ بعض المستخدمين عن اصطباغ الشاشة بلون محمرّ أو وردي في الوضع العادي، وكان الأمر أوضح على الخلفية البيضاء. وظنّ كثير من المتأثرين أن العطل دائم.

أكدت الشركة الكورية الجنوبية لاحقًا هذا السلوك، وقالت إنه أثر مؤقت لاستخدام شاشة الخصوصية. وأصدرت تحديثًا برمجيًا يحسّن انزياح الألوان في هذه الشاشات.

إس 27 ألترا يعد بشاشة «مطوّرة»

يبدو أن سامسونج أقرّت بهذه المشكلات، وقد تعالج أبرز نقاط الضعف في إس 27 ألترا. ويُقال إن الهاتف سيأتي بشاشة خصوصية «مطوّرة» أكثر سطوعًا من شاشة إس 26 ألترا.

غير أنه لم يُحدَّد ما إذا كان التحسن كبيرًا بما يكفي لحل مشكلات جودة الصورة الحالية.

إس 27 برو بين ألترا والطراز الأساسي

يُقال أيضًا إن إس 27 برو سيحمل شاشة الخصوصية، ولم يتضح إن كانت هي نفسها النسخة المحسّنة الأعلى سطوعًا المنسوبة لإس 27 ألترا. وإن تحقق ذلك، فستكون المرة الأولى التي تقدّم فيها سامسونج الميزة خارج فئة ألترا، بعد أن حصرتها هذا العام في إس 26 ألترا.

ويوحي ذلك بأن إس 27 العادي وإس 27 بلس سيكتفيان بشاشات قياسية، وقد يشهدان تحسينات عن سابقيهما.

وحسب ما نُقل، سيقع إس 27 برو بين ألترا والطراز الأساسي، وسيكون أصغر حجمًا من طراز بلس. ومن المرجح أن يقدّم مواصفات أفضل، كمنظومة كاميرا أكثر تنوعًا أو بطارية أكبر، استنادًا إلى أحدث شهادة اعتماد.

وتشير شهادات الاعتماد إلى أن إس 27 برو قد يستخدم ذاكرة LPDDR6 الأسرع والأكثر كفاءة، مثل إس 27 ألترا. وقد تصل سعة التخزين فيه إلى 1 تيرابايت، بينما يبقى الطراز العادي على ذاكرة LPDDR5X وبحد أقصى 512 جيجابايت.

وتُظهر تصاميم من جهات خارجية أن برو وألترا سيأتيان بتصميم جديد مع جزيرة كاميرا مستطيلة في الخلف. وقد تجعل هذه المزايا سعر برو أعلى من الطرازات غير برو.

موعد الإعلان قد يتقدم شهرًا

يُتوقع أن تقدّم سامسونج إطلاق سلسلة إس 27 بنحو شهر مقارنة بموعدها المعتاد وبسلسلة إس 26. وقد تعلن الشركة عن السلسلة في نهاية يناير أو مطلع فبراير 2027، على أن يليه موعد الطرح.