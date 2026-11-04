بدأت جوجل توزيع تحديث جديد لنظام Google Play على هواتف سامسونج الذكية، يبلغ حجمه 19 ميجابايت ويحمل تاريخ 1 أكتوبر 2026.

تحديث بلا قائمة تغييرات معلنة

لم تنشر الشركة حتى الآن أي قائمة بالتغييرات التي يتضمنها التحديث. وتحمل مثل هذه التحديثات عادةً إصلاحات للأخطاء وتحسينات أمنية وأخرى في الأداء، إضافةً إلى ميزات جديدة لتطبيقات جوجل وخدماتها.

ويبدو أن الشركة توزّعه على مراحل. فقد وصل إلى بعض هواتف سامسونج، بينما لم يظهر بعد على هواتف أخرى.

خطوات التثبيت على هواتف جالاكسي

لتثبيت التحديث، يفتح المستخدم تطبيق الإعدادات ثم يدخل إلى الأمان والخصوصية، ومنها إلى التحديثات، ثم يختار تحديث Google Play System.

إذا ظهر أن هناك تحديثًا متاحًا، يضغط المستخدم على «تنزيل وتثبيت». وبعد انتهاء التنزيل يظهر زر «إعادة التشغيل الآن»، ويكفي الضغط عليه لإتمام العملية.

تحديث آخر بتاريخ 1 يناير 2027

وكان تحديث آخر لنظام Google Play قد أصبح متاحًا قبل أيام لهواتف جالاكسي، ويحمل تاريخ 1 يناير 2027.

وفي موازاة ذلك، تواصل سامسونج إطلاق واجهة One UI 9.0 المبنية على أندرويد 17 للهواتف المؤهلة من سلسلة جالاكسي.