تعرض صورة اليوم، الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، المجرة اللولبية IC 342 المعروفة باسم «المجرة المخفية»، وقد التُقطت بالنظر عبر مستوى مجرة درب التبانة، من خلال غازها وغبارها ونجومها. وتحمل المجرة أيضًا التسمية Caldwell 5.

مجموعة قريبة نسبيًا من المجموعة المحلية

تُعد IC 342 من ألمع أعضاء مجموعة المجرات IC 342/Maffei. وتبعد هذه المجموعة نحو 10 ملايين سنة ضوئية عنا.

وهي قريبة نسبيًا من المجموعة المحلية التي تضم درب التبانة.

منطقة أمامية مغبرة شوّهت فهم تاريخ المجرة

الطريق إلى هذه المجرة يمر عبر منطقة أمامية مزدحمة ومغبرة من درب التبانة. وقد أدى سوء احتساب أثر هذه المنطقة إلى سوء فهم لتاريخ IC 342.

ومن الأفكار الخاطئة التي نتجت عن ذلك نظرية تقول إن المجرة قُذفت خارج المجموعة المحلية.

غبار يحجب غاز الهيدروجين المتوهج ومجالات مغناطيسية تحمل مفتاحًا للغز الأذرع

في المجرة نفسها غبار يحجب بين حين وآخر توهّج غاز الهيدروجين. ويدل هذا التوهج على وجود نجوم شابة ساطعة.

وتُظهر خرائط المجال المغناطيسي للمجرة أن المجالات المغناطيسية قد تسهم بقدر كبير في حل أحد أكبر ألغاز المجرات، وهو كيفية تشكّل الأذرع اللولبية.

أما صورة الغد فتحمل عنوان «فضاء مفتوح».