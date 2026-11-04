أطلقت شاومي في الصين فرشاة أسنان كهربائية جديدة باسم «Mijia Electric Toothbrush 2 Pro»، تضم شاشة ملوّنة في المقبض ورأس فرشاة مطوَّراً ومحرك اهتزاز صوتي جديداً. وتحدد الشركة سعر بيعها المقترح عند 249 يواناً، أي نحو 35 دولاراً.

وسبقها إلى الأسواق طراز «Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro»، وهو أول فرشاة من سلسلة «Mijia» لدى شاومي تحمل شاشة ملوّنة. والسعر المقترح للطرازين واحد.

شاشة تتابع التفريش لحظة بلحظة

تعرض الشاشة وقت التفريش ومدى تغطية الفم أثناء الاستخدام. وتظهر عليها تنبيهات إذا أُغفلت منطقة ما أو قصرت مدة التفريش.

وتتضمن صور الشركة رسائل من هذا النوع، منها طلب إعادة تفريش المنطقة السفلية اليمنى، وتحذير من قِصر الوقت، وإشارة إلى أن التغطية ممتازة. أما مدة الجلسة الافتراضية فأربع دقائق.

محرك أحدث ورأس أكثر مرونة

تعمل الفرشاة بمحرك الاهتزاز الصوتي 2.0، وتقول الشركة إنه يزيل البلاك بكفاءة. وتدعم أنماط اهتزاز متعددة، يناسب كل منها وضعاً مختلفاً للتفريش.

وزوّدت شاومي رأس الفرشاة ببنية ماصّة للصدمات من جميع الجهات. ومادة المطاط الناعمة في الرأس ألطف على الأسنان، فيما يتيح تصميمه الأكثر مرونة للشعيرات اتباع تضاريس الفم.

مراقبة ضغط في الاتجاهين

من أبرز تحسينات الطراز الأحدث تنبيهات الضغط ثنائية الاتجاه. فالفرشاة تضم أضواء مؤشرة تنبّه المستخدم عند الضغط بشدة أو بخفة زائدة. وعند الضغط الزائد تخفّض تردد الاهتزاز تلقائياً لتقليل القوة الواقعة على الأسنان.

بطارية تدوم 190 يوماً وشحن بمنفذ USB Type-C

تُشحن الفرشاة عبر منفذ USB Type-C، ويستغرق الشحن الكامل نحو ست ساعات. وتقول شاومي إن عمر البطارية يصل إلى 190 يوماً. وتحمل الفرشاة تصنيف مقاومة للماء IPX8، ما يتيح غسلها تحت الماء الجاري.

وسعر التجزئة للفرشاة 249 يواناً، أما سعر التمويل الجماعي فهو 179 يواناً، أي نحو 25 دولاراً.