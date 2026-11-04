يُقال إن مانشستر يونايتد وضع المدرب الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا حاليًا، بين خمسة مرشحين رئيسيين لخلافة مايكل كاريك، غير أن تقريرًا يرى أن المدرب قد لا يرغب في خوض التجربة في أولد ترافورد.

إيمري يريد سلطة واسعة لا يوفرها يونايتد

يفضّل إيمري أن تكون له صلاحيات كبيرة في أي نادٍ يعمل فيه، ومنها أن يكون له رأي في اختيار المديرين الرياضيين الذين يتعاون معهم. ومن غير المرجح أن يحصل على ذلك في يونايتد. فالنادي يعتمد هيكلًا إداريًا قائمًا يمنح نفوذًا كبيرًا للمالك السير جيم راتكليف. كما يملك عمر بيرادا وجايسون ويلكوكس نفوذًا في القرار. وهذا الوضع قد يضر بفرص النادي في استقطاب إيمري إذا قرر الاستغناء عن كاريك.

أسماء أخرى في القائمة

لم تُعلن بقية أسماء المرشحين الخمسة. غير أن فابريتسيو رومانو ذكر أن إيدي هاو ويوليان ناغلسمان وأنطونيو كونتي من المرشحين البارزين. وكان اسم فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، قد ارتبط بيونايتد في وقت سابق، لكن تلك الأنباء هدأت لاحقًا. ويعمل هاو وناغلسمان وكونتي بلا فرق حاليًا، وهو ما قد يجعل التعاقد مع أي منهم أكثر واقعية.

فوز أوروبي يمنح كاريك مهلة

تمسّك يونايتد بكاريك خلال فترة صعبة مرّ بها الفريق. وأنهى أمس سلسلة من النتائج دون فوز بانتصار في دوري أبطال أوروبا على روما. وتأخر الفريق على أرضه بنتيجة 2-0، لكنه عاد في اللقاء. وسجل برونو فرنانديز وماتيوس كونيا هدفين، وانتهت المباراة بفوز يونايتد 3-2. وخففت هذه النتيجة الضغط عن كاريك، وقد تمنحه مزيدًا من الوقت في منصبه.