تتحدث تقارير عن أن لاعب وسط أرسنال الإسباني مارتن زوبيميندي قد يصبح متاحًا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بعدما قرر، بحسب ما يُقال، دراسة فكرة مغادرة ملعب الإمارات. وتزداد التكهنات حول مستقبله مع غيابه المتواصل عن التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

سبعة أندية في دائرة المتابعة

يزعم تقرير لموقع «تيم توك» أن سبعة أندية تراقب وضع اللاعب، بعدما بات مستعدًا للتفكير في الرحيل. والأندية المذكورة هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وتشيلسي وليفربول.

ووفق التقرير نفسه، جرى إبلاغ هذه الأندية بأن اللاعب متاح. وقد يدل ذلك على تغيّر في موقف أرسنال، غير أن الصورة لم تتضح بعد.

في المقابل، تشير معلومات الكاتب إلى أن النادي اللندني لا يريد التفريط به في منتصف الموسم، وما زال يعدّه جزءًا مهمًا من خططه.

منافسة شرسة على مكانه

زوبيميندي، البالغ 27 عامًا والمنتمي إلى المنتخب الإسباني، يعاني صعوبات هذا الموسم. فالمدرب ميكيل أرتيتا لا يملك له مكانًا في التشكيلة حاليًا.

بدأت المشكلة في نهاية الموسم الماضي، حين حلّ مايلز لويس-سكيلي محله كخيار أول إلى جانب ديكلان رايس. ثم زادت المنافسة عليه مع انضمام برونو غيماريش من نيوكاسل يونايتد في الصيف.

موسم بدأ مشرقًا وانتهى متعبًا

كان زوبيميندي قد وصل إلى أرسنال قادمًا من ريال سوسيداد، وظهر بمستوى ممتاز في النصف الأول من الموسم الماضي. لكن أداءه تراجع لاحقًا، وبدا مع تقدم الموسم متعبًا وأقل ثقة.

ويرى الكاتب أن التخلي عنه قد يكون مخاطرة. فالإصابات والإيقافات ستظهر في وقت ما، وسيحتاج أرتيتا حينها إلى لاعبي الصف الثاني.