ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بنسبة 2.71% مقارنة بالأمس، ليسجل عيار 21 نحو 6,431 جنيهاً للجرام، بزيادة 169 جنيهاً. وسار عيارا 24 و18 على الوتيرة نفسها، وكذلك الجنيه الذهب.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,350 جنيه ذهب عيار 21 6,431 جنيه ذهب عيار 18 5,513 جنيه الجنيه الذهب 51,451 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,027.80 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

أسعار الأعيرة والجنيه الذهب

سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ 7,350 جنيهاً، مرتفعاً 194 جنيهاً عن اليوم السابق. أما عيار 18 فبلغ 5,513 جنيهاً للجرام، بزيادة 145 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الذهب، وزنه 8 جرامات من عيار 21، 51,451 جنيهاً. ارتفع بمقدار 1,356 جنيهاً، أي بالنسبة نفسها التي ارتفعت بها بقية الأعيرة.

لاحظ أن النسبة واحدة في كل الأصناف تقريباً. السبب بسيط: الأعيرة كلها تُسعَّر من المصدر ذاته، وما يختلف بينها هو نقاء المعدن لا اتجاه السعر.

لماذا ارتفع الذهب اليوم؟

الأونصة العالمية هي نقطة البداية. فقد صعدت إلى 4,027.80 دولار، بزيادة 105 دولارات، أي 2.69%. وهذه الحركة تكاد تطابق ما جرى في السوق المحلية.

والعلاقة مباشرة: الأونصة تزن 31.1 جراماً، ويحسب التجار سعر الجرام المحلي انطلاقاً من سعرها بالدولار، ثم يضربونه في سعر صرف الدولار أمام الجنيه. فإذا زادت الأونصة أو زاد الدولار، زاد سعر الجرام في المحال. وإذا تراجع أحدهما، يتراجع السعر المحلي معه، وإن كان ذلك لا يحدث دائماً في اللحظة نفسها.

للطلب أثره أيضاً. حين يقبل الناس على الشراء، تميل الأسعار إلى الصمود أو الارتفاع، وحين يهدأ الإقبال يتراجع الضغط عليها.

ماذا يعني ذلك للمشتري والمدخر؟

من ينوي الشراء للزينة أو لمناسبة قريبة يجد نفسه اليوم أمام سعر أعلى بنحو 169 جنيهاً في جرام عيار 21 عما كان عليه أمس. والفرق يتضاعف طبعاً مع زيادة الوزن، ويظهر بوضوح في الجنيه الذهب الذي زاد 1,356 جنيهاً في يوم واحد.

أما من يدخر في الذهب، فيفيده أن يتابع الأونصة العالمية وسعر الدولار قبل أي قرار، لأنهما المحركان الأساسيان لما يراه على لوحة الأسعار. وقبل الشراء، اسأل دائماً عن المصنعية والدمغة، فهما تضافان إلى سعر الجرام ولا تدخلان في الأرقام المعلنة هنا.

تتغير الأسعار على مدار اليوم، فما سجلناه هو صورة هذا الصباح، وقد يختلف قليلاً من محل إلى آخر.