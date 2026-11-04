سجّل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 نحو 55.37 جنيه في مصر، بارتفاع قدره 0.01 جنيه، أي 0.02% عن مستواه أمس. حركة صغيرة جداً، لكنها تؤكد أن السعر يتحرك في نطاق ضيق منذ أيام.

العملة السعر الدولار الأمريكي 55.37 جنيه اليورو 62.09 جنيه الريال السعودي 14.75 جنيه الجنيه الإسترليني 74.41 جنيه الدينار الكويتي 177.95 جنيه الدرهم الإماراتي 15.08 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

الدولار: زيادة بقروش قليلة

لم يتغير الدولار عملياً مقارنة بالأمس. فالفارق لا يتجاوز قرشاً واحداً، وهو ما لن يشعر به من يحوّل مبلغاً صغيراً أو يسدد فاتورة بالعملة الأجنبية.

أما من يتعامل بمبالغ كبيرة، كالمستورد أو من يسدد قسطاً بالدولار، فيهمه أن يتابع الاتجاه أكثر من الرقم نفسه، لأن القروش تتراكم مع كثرة الصفقات.

العملات الأخرى أمام الجنيه

اليورو كان الأكثر حركة بين العملات الرئيسية بعد الجنيه الإسترليني، إذ بلغ 62.09 جنيه بزيادة 0.11 جنيه (0.19%). أما الإسترليني فسجل 74.41 جنيه بارتفاع 0.16 جنيه (0.22%)، وهو أكبر صعود نسبي في القائمة اليوم.

وفي عملات الخليج، جاء الريال السعودي عند 14.75 جنيه بزيادة 0.01 جنيه (0.03%)، والدرهم الإماراتي عند 15.08 جنيه دون تغير يُذكر في القيمة (0.00 جنيه، أي 0.02%). أما الدينار الكويتي فبلغ 177.95 جنيه بزيادة 0.08 جنيه (0.04%)، ويبقى أعلى العملات قيمة في القائمة.

لماذا تتحرك الأسعار، وماذا يعني ذلك لك؟

سعر أي عملة أمام الجنيه يتشكل من العرض والطلب في السوق، ومن حركة الدولار نفسه أمام العملات الأخرى في العالم. فحين يتغير سعر اليورو أو الإسترليني أمام الدولار عالمياً، ينعكس ذلك على سعرهما بالجنيه حتى لو ظل الدولار شبه ثابت محلياً. وهذا يفسر لماذا تحركت عملتا اليورو والإسترليني أكثر من الدولار اليوم.

أما عملات الخليج، فارتباطها بالدولار يجعل حركتها أمام الجنيه قريبة من حركته، ولهذا جاءت زياداتها صغيرة ومتقاربة.

للمسافر أو الطالب أو من يحوّل مصاريف لأقاربه في الخارج، الفروق اليوم محدودة، فلا داعي للعجلة في الشراء أو البيع بسببها. وللمدخر الذي يحتفظ بجزء من مدخراته بعملة أجنبية، فاليوم لا يحمل جديداً يستدعي قراراً. الأفضل أن تقارن الأسعار بين أكثر من جهة قبل أي عملية، فالفرق بين شباك وآخر قد يكون أكبر من فرق اليوم كله.