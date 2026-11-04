فاز الطبيب الديمقراطي عبد الله السيد (عبد الصيد) بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي، متغلبًا على الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة. وأعلن السيد فوزه فجر الأربعاء من مقر الحزب الديمقراطي في الولاية بمدينة ديترويت.

فوز ضمن أغلبية ديمقراطية في المجلس

جاء انتصار السيد، وهو في الثانية والأربعين من عمره، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إثر انتصارات مفاجئة في تكساس وكانساس وساوث كارولاينا. ويخلف السيد السيناتور الديمقراطي المنتهية ولايته غاري بيترز، الذي شغل المقعد منذ عام 2015.

وقال في خطاب الفوز إن الناخبين راهنوا على مرشح لم يكن أحد يتوقعه، وإنهم فتحوا له بيوتهم وكنائسهم ومعابدهم اليهودية. ونسب النصر إلى حركة بُنيت على مدى عام ونصف من الحملات في أكبر مدن ميشيغان وأصغر بلداتها.

مرشح تقدمي من خارج المؤسسة الحزبية

السيد مدير سابق لصحة مقاطعة وين، ويُصنَّف كتقدمي خاض السباق من خارج المؤسسة الحزبية. وكان قد أطاح في الانتخابات التمهيدية هذا العام بهيلي ستيفنز، مرشحة المؤسسة الديمقراطية المفضلة.

ويؤيد مقترح «الرعاية الطبية للجميع» للتغطية الصحية الشاملة، ويدعو إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. وأنفقت لجنة العمل السياسي «يونايتد ديمقراطي بروجكت» التابعة للوبي المؤيد لإسرائيل «أيباك» نحو 30 مليون دولار في الانتخابات التمهيدية لمنع فوزه، وهو رقم قياسي لسباق واحد.

وقال في خطابه إنه يريد إنفاق الضرائب على المدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية داخل الولاية، لا على «الفصل العنصري» أو «الإبادة» أو الحرب.

حملة اتسمت بمعاداة الإسلام

شنّ خصوم السيد، ومنهم الرئيس دونالد ترامب، حملة اتسمت في معظمها بمعاداة الإسلام، واستهدفت اسمه ودينه. وزعم ترامب أن السيد «جهادي» وأنه سيحتاج إلى المرور عبر جهاز كشف المعادن لدخول مجلس الشيوخ، ووصفه كذلك بأنه «شيوعي» وعضو في جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

ورد السيد بأن خصومه اختاروا بث الانقسام بدل معالجة كلفة الوقود والمواد الغذائية، لأنه لا جواب لديهم على مشكلات قال إنهم تسببوا بها. وأضاف أنهم يريدون أمريكا أصغر من أن تتسع للجميع، فيما تتسع أمريكا لكل أبنائها.

روجرز يبتعد عن ترامب في الأسابيع الأخيرة

كان روجرز نائبًا سابقًا في الكونغرس، وخاض السباق بتأييد من ترامب بوصفه حليفًا مقربًا منه. وسبق أن خسر سباق مجلس الشيوخ عام 2024 أمام إليسا سلوتكين بفارق نحو 0.3 نقطة مئوية.

وكان قد دعم سياسة ترامب الجمركية المتشددة والحرب مع إيران، ثم خالفه في الأمرين خلال الأسابيع الأخيرة، فدعا إلى إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا وإلى إنهاء سريع للنزاع مع إيران. وسبق أن عارض قانون الرعاية الصحية الميسرة، ودافع عن سياسة إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة، وكرر ادعاءات ترامب الكاذبة بشأن انتخابات 2020.

سباق مكلف واستطلاع يكشف التحفظات

صوّر الجمهوريون الانتخابات العامة كاستفتاء على اليسار الديمقراطي، وعُدّ السباق اختبارًا لقدرة مرشح تقدمي متمرد على الفوز في ولاية متأرجحة. وبلغ مجموع الإنفاق الإعلاني عليها أكثر من 220 مليون دولار حتى منتصف أكتوبر، من الحزبين معًا.

وكان استطلاع لشبكة «فوكس نيوز» في أغسطس قد أظهر أن 54% من ناخبي ميشيغان يرون مواقف السيد متطرفة أكثر من اللازم، وأن 51% يرون أن روجرز قريب جدًا من ترامب.