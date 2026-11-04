أجرت مجموعة «فينواي سبورتس» (FSG)، مالكة نادي ليفربول، محادثات لشراء حصة الأغلبية في فريق كاديلاك للفورمولا 1 بأكثر من ملياري جنيه إسترليني، فيما يواصل المالك مارك والتر بيع أصوله الرياضية في ظل اتهامات بالاحتيال في قطاع التأمين.

والتر يبيع أصوله تحت ضغط التحقيقات

دخل كاديلاك الفورمولا 1 هذا العام كمشروع مشترك بين جنرال موتورز وشركة «تي دبليو جي غلوبال» المملوكة لوالتر. ولم يُعلن أبدًا حجم حصتي الشركتين في الفريق، بينما نشر موقع «سبورتيكو» سابقًا أن والتر يقدّر قيمة حصته بنحو 2.24 مليار جنيه.

باعت «تي دبليو جي» هذا الصيف حصتها المسيطرة في لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي، وحصة نسبتها 13% في تشيلسي. وتسعى الشركة كذلك إلى بيع لوس أنجلوس سباركس في دوري كرة السلة النسائي الأمريكي.

ويخضع والتر، البالغ 66 عامًا، لتحقيق من وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن اتهامات بالاحتيال في إدارة أموال شركاته للتأمين: «ديلاوير لايف» و«كلير سبرينغ» و«إكويترست». وقالت «تي دبليو جي» إنه «لا يوجد احتيال». ويؤكد والتر، وهو المالك المسيطر لفريق لوس أنجلوس دودجرز في دوري البيسبول الأمريكي، أن هذا الفريق لن يُباع.

«تي دبليو جي» تنفي قرب البيع

نفت «تي دبليو جي» أن يكون بيع كاديلاك وشيكًا. غير أنها أجرت محادثات مع عدد من الأطراف المهتمة، بينها «فينواي سبورتس»، بحسب ما علمت الصحيفة. ورفضت «فينواي سبورتس» التعليق على خططها الاستثمارية.

يحتل كاديلاك المركز الأخير في ترتيب الصانعين في موسمه الأول، ولم يحصد أي نقطة بعد.

مجموعة ليفربول تبحث عن استثمارات جديدة

تملك «فينواي سبورتس» حصصًا مسيطرة في بوسطن ريد سوكس وبيتسبرغ بينغوينز في دوري الهوكي الأمريكي، إضافة إلى 50% من فريق «آر إف كي ريسينغ» في سباقات ناسكار. وقال مصدر مطلع على خطط المجموعة إنها تبحث عن استثمارات رياضية أخرى بعد بيعها 38% من ليفربول هذا الصيف.

اشترى هذه الحصة تحالف يضم مؤسس أمازون جيف بيزوس ومؤسس فيسبوك المشارك إدواردو سافرين. وحصل التحالف على خيار إتمام استحواذ كامل على النادي قبل أغسطس 2027. وقد يؤثر دخول المجموعة في كاديلاك على موقعها في ليفربول، الذي تبلغ قيمته 5.5 مليار جنيه بعد البيع الجزئي، وكانت قد دفعت 300 مليون جنيه لشراء النادي بالكامل عام 2010.

نمو الفورمولا 1 يغري المستثمرين

قال المصدر إن المجموعة منجذبة إلى الفورمولا 1 بسبب النمو الكبير للرياضة خلال العقد الماضي، خصوصًا في الولايات المتحدة. وتضاعفت إيرادات البطولة السنوية أكثر من مرتين لتبلغ 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه) منذ استحواذ «ليبرتي ميديا» عليها عام 2017. وتواصل قيمة حقوق البث التلفزيوني ارتفاعها.