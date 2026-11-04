يخوض الإنجليزي أرتشي براون، ابن الرابعة والعشرين، مباراة فنربخشة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد مسيرة بدأت في الفئات العمرية لوست بروميتش ومرّت بسويسرا وبلجيكا قبل أن تصل إلى إسطنبول.

من برمنغهام إلى لقب الفئات العمرية مع ديربي

وُلد براون في برمنغهام، وبدأ كرة القدم في الفئات العمرية لوست بروميتش. ثم انتقل إلى ديربي، وكان من بين من ساهموا في تتويج الفريق بلقبه الوحيد في دوري الفئات العمرية الممتاز.

وسجّل في نهائي بطولتي الشمال والجنوب ثلاثية في فوز ديربي 5-2 على أرسنال تحت 18 عامًا. وكان بوكايو ساكا ضمن تشكيلة أرسنال في تلك المباراة.

مغادرة ديربي بحثًا عن فرص اللعب

في عام 2021 ترك براون ديربي وهو في التاسعة عشرة، وانضم إلى لوزان سبورت السويسري، لأن فرصه مع الفريق الأول كانت قليلة. وشرح قراره بأنه رأى لاعبين موهوبين كثيرين يبقون على هامش الفريق الأول، ثم يجدون أنفسهم في سن 22 أو 23 مضطرين إلى النزول إلى الدرجات الأدنى بلا خبرة حقيقية، وقال إنه لم يرد أن يكون واحدًا منهم.

وأضاف أن رغبته في الخروج من بيئته المعتادة كانت سببًا آخر للرحيل، فأراد تعلم لغة جديدة وخوض ثقافة مختلفة لينضج كشخص.

ويلعب براون في مركز الظهير الأيسر، ويشارك أيضًا في قلب الدفاع ووسط الملعب. وانضم إلى غنت البلجيكي في 2023، ثم انتقل إلى فنربخشة عام 2025 في صفقة قيمتها 7 ملايين جنيه إسترليني.

فنربخشة متعثر وليفربول أمام اختبار صعب

يمر فنربخشة بفترة متعثرة، إذ يحتل المركز السادس في الدوري التركي الممتاز، ويتأخر بتسع نقاط عن المتصدر غلطة سراي بعد 10 مباريات. وسيواجه فريق ليفربول بقيادة المدرب أندوني إيراولا.

ويؤكد براون أن ليفربول سيواجه تحديًا كبيرًا في ملعب شكري سراج أوغلو، الذي تتسع مدرجاته لنحو 48 ألف متفرج. وسبق لليفربول أن فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2005 في إسطنبول على ملعب أتاتورك، غير أنه خسر مبارياته الخمس الأخيرة أمام أندية تركية في المدينة نفسها.

وقال براون إنه لا توجد مقارنة في كرة القدم الإنجليزية، فلا ملعب هناك يستطيع محاكاة هذه الأجواء. وأضاف أن الضجيج قد يصعّب التواصل مع الزملاء، خاصة حين تكون الكرة بحوزة الفريق المنافس.

ونصح براون الراغبين في حضور مباراة هناك بأن يفعلوا، مشيرًا إلى أنه لا توجد ليالٍ مملة في كاديكوي.