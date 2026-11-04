يثق ريال مدريد بقدرته على كسب سباق التعاقد مع المهاجم الشاب جيه جيه غابرييل، المسجَّل لدى مانشستر يونايتد، رغم أن عمره 16 عامًا فقط، وفق ما تكشفه المعطيات المتاحة بتاريخ 4 نوفمبر 2026.

لاعب غادر النادي في سبتمبر ولم يعد

ترك غابرييل مانشستر يونايتد في سبتمبر ولم يعد إلى النادي منذ ذلك الحين. ويتدرب اللاعب حاليًا منفردًا في إسبانيا، بعدما فضّل البحث عن فرصة لخوض مباريات الكبار في مكان آخر.

وكان من المنتظر أن يصبح أصغر لاعب يخوض أول ظهور له مع الفريق الأول، في مباراة كأس كاراباو أمام برايتون في سبتمبر. وسبق له أن شارك أمام أتلتيكو مدريد خلال جولة الاستعداد للموسم التي خاضها يونايتد.

برشلونة وباريس سان جيرمان في الصورة

أثار توافر اللاعب اهتمام أندية أوروبية عدة، من بينها برشلونة وباريس سان جيرمان. غير أن ريال مدريد بقيادة المدرب جوزيه مورينيو يُعدّ المرشح الأوفر حظًا للحصول على توقيعه.

ويملك غابرييل جواز سفر من الاتحاد الأوروبي، ويُتوقع أن يسهّل ذلك انتقاله إلى نادٍ خارج إنجلترا. ويستحق يونايتد تعويضًا في حال رحيله، لكن المبلغ سيكون أقل إذا انتقل إلى نادٍ خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

موهبة نالت الإشادة مبكرًا

سجّل غابرييل ثلاثية في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا للشباب. واختير الموسم الماضي أفضل لاعب تحت 18 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع أنه كان في الرابعة عشرة فقط عند انطلاق الموسم.

ووصفه مصدر في يونايتد هذا العام بأنه أفضل لاعب في الخامسة عشرة من العمر في أوروبا. أما دارين فليتشر، المدرب المؤقت السابق للفريق، فقال إن العالم بين يديه.

كاريك يدعو إلى الحذر

علّق مايكل كاريك، المدرب الحالي ليونايتد، على الوضع بعد الخسارة أمام برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية، وقال إنه يجب توخّي الحذر الشديد في التعامل معه.

وأضاف كاريك أن اللاعب فتى صغير في الخامسة عشرة، وأن النادي ينبغي أن يراعي رفاهية ناشئيه وعافيتهم النفسية وحجم ظهورهم.