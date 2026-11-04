أعلن نادي وست هام يونايتد تعيين سكوت باركر، البالغ من العمر 46 عاماً، مدرباً رئيسياً للفريق بعقد مدته عامان ونصف، خلفاً للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو الذي أُقيل في 3 نوفمبر.

مهمة أولى على ملعب كارديف سيتي مساء الأربعاء

يقود باركر الفريق للمرة الأولى مساء اليوم الأربعاء أمام كارديف سيتي على ملعب النادي الويلزي، وتنطلق المباراة عند السابعة والنصف من مساء الأربعاء، وتُبث مباشرة على سكاي سبورتس. يتسلم المدرب الجديد فريقاً يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، متأخراً بست نقاط عن المتصدر ميدلزبره.

وكان نونو قد قضى في منصبه أكثر من 13 شهراً بقليل قبل إقالته. وسيعاون باركر في الجهاز الفني ثلاثة من مدربي الفريق الأول هم ستيف بوتس وجيرارد برينديرفيل وبيلي لوبين.

وأوضح النادي أن مارك نوبل، زميل باركر السابق في صفوف الفريق، سيعمل معه بشكل وثيق.

خبرة في الصعود من التشامبيونشيب

نجح باركر ثلاث مرات في قيادة فرق إلى الدوري الممتاز عبر التشامبيونشيب. فقد فعلها مع فولهام في موسم 2019/20، ثم مع بورنموث في 2021/22، وأخيراً مع بيرنلي في 2024/25.

وهو بلا عمل منذ أبريل، حين ترك بيرنلي بالتراضي.

عودة بعد 15 عاماً من الرحيل لاعباً

يعود باركر إلى وست هام بعد 15 عاماً على مغادرته النادي لاعباً في أغسطس 2011. ولعب اللاعب الدولي الإنجليزي السابق مع الفريق 129 مباراة وسجّل 12 هدفاً.

مواعيد المباريات المقبلة

بعد مباراة كارديف، يخوض الفريق سلسلة من المواجهات حتى منتصف ديسمبر، وفق الجدول التالي:

السبت 7 نوفمبر: بلاكبيرن خارج الأرض، عند الثالثة عصراً. السبت 21 نوفمبر: بريستون على أرض الفريق، عند الثالثة عصراً. الثلاثاء 24 نوفمبر: بورتسموث خارج الأرض، عند السابعة والنصف مساءً، وتُبث على سكاي سبورتس.

السبت 28 نوفمبر: ستوك سيتي على أرض الفريق، عند الثالثة عصراً. الجمعة 4 ديسمبر: شيفيلد يونايتد خارج الأرض، عند الثامنة مساءً، وتُبث على سكاي سبورتس. الثلاثاء 8 ديسمبر: ميدلزبره على أرض الفريق، عند الثامنة مساءً، وتُبث على سكاي سبورتس.