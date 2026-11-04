بدأت أبل اختبار ميزتي «Live Rewind» و«Siri Recap» في أول نسخة تجريبية للمطورين من watchOS 27.3، وهما الميزتان الأكثر إثارة للجدل ضمن مجموعة «Audio Intelligence» التي أعلنتها في سبتمبر مع ساعتي Apple Watch Series 12 وWatch Ultra 4.

ميزتان متاحتان منذ الإطلاق وأخريان قيد الاختبار

تعتمد المجموعة كلها على ميكروفون الساعة. ميزتا التعرف على الأصوات والتعرف على الموسيقى عبر Shazam متاحتان منذ طرح الساعتين، أما الميزتان المثيرتان للجدل فتصلان الآن إلى المطورين فقط.

ويُتوقع أن تأتي النسخة التجريبية العامة تالياً، قبل طرح الميزتين لجميع المستخدمين.

كيف تعمل «Live Rewind» و«Siri Recap»

تعرض «Live Rewind» نصاً لما قيل خلال آخر 15 ثانية عند الضغط مرتين على التاج الرقمي. يستطيع المستخدم سؤال Siri عن المقتطف أو حفظه في تطبيق Siri، وإلا اختفى بعد نحو 30 ثانية من خفوت الشاشة. وعند تشغيلها تصدر الميزة نغمة تنبيه مسموعة حتى في الوضع الصامت أو مع توصيل سماعات، ويظهر رسم متحرك بملء الشاشة ومؤشر للميكروفون ليعلم المحيطون بتفعيلها.

أما «Siri Recap» فتدوّن ملاحظات عن محادثات المستخدم على مدار اليوم بصورة غير مباشرة. وبعد انتهاء المحادثة تنشئ عنواناً وملخصاً قصيراً ونقاطاً رئيسية في تبويب Recaps بتطبيق Siri. الملخص ليس نصاً حرفياً، ولا ينسب الكلام إلى متحدثين بعينهم.

وتقول أبل إن الميزة مصممة لاستبعاد المعلومات الحساسة مثل البيانات المالية والمعرّفات الصادرة عن الحكومات. وتُحذف الملخصات بعد سبعة أيام ما لم يحفظها المستخدم، ويمكن تصديرها إلى تطبيقي Notes وJournal. كما يمكن جدولة الميزة حسب الوقت والمكان، مثل «في العمل فقط» أو «ليس في الليل»، وتشغيلها أو إيقافها في أي وقت من مركز التحكم.

الخصوصية ومعالجة الصوت

تتعهد أبل بأنها لا تُنشئ أي تسجيلات صوتية إطلاقاً. فالصوت الخام يذهب إلى «Secure Exclave» معزولة عتادياً على شريحة S11 وعلى الآيفون المقترن، ولا يصل إليه نظام التشغيل ولا التطبيقات ولا المستخدم ولا أبل نفسها.

تُعالَج «Live Rewind» على الجهاز نفسه. في المقابل ترسل «Siri Recap» نسخة مختصرة من نص المحادثة إلى Private Cloud Compute لإنشاء الملخص.

الشروط والتوافر والأسعار

الميزتان اختياريتان، وتتطلبان ساعة Series 12 أو Ultra 4 مقترنة بآيفون 16 أو أحدث، باستثناء آيفون 16e، مع تفعيل Apple Intelligence وSiri AI. وهما غير متاحتين للمستخدمين دون سن 13.

وتعمل الميزتان بالإنجليزية فقط حالياً، مع وعد بإضافة لغات أخرى لاحقاً. ولن تتوفرا في البداية في الاتحاد الأوروبي، لأن Siri AI غير متاحة هناك بعد.

ويبلغ سعر Apple Watch Series 12 بسعة 64 جيجابايت 426.90 يورو، فيما يبلغ سعر Apple Watch Ultra 4 بالسعة نفسها 849 يورو.