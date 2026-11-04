تعتزم سامسونج إضافة طراز جديد يحمل اسم «برو» إلى عائلة جالاكسي S27 العام المقبل، لكن التسريبات تفيد بأنه لن يحصل على أسرع معالجات كوالكوم، إذ يُرجَّح أن تخصّه الشركة بشريحة أقل قوة. وتشير سجلات استيراد وتصدير إلى أن التشكيلة ستعتمد ثلاث شرائح مختلفة.

ثلاث شرائح لأربعة طرازات

يبدو أن الطرازين الأساسي وS27 بلس سيعملان بمعالج «إكسينوس 2700» الذي تصنعه سامسونج داخلياً. أما S27 برو، الذي سيأتي أسفل S27 ألترا بمواصفات رائدة وحجم أصغر، فمن المرجح أن يحمل شريحة كوالكوم برمز SM8950، وتسوّقها الشركة باسم «سنابدراغون 8 إليت جين 6».

وتقع هذه الشريحة مباشرة تحت النسخة الأقوى «سنابدراغون 8 إليت إكستريم جين 6». ويبدو أن سامسونج ستحصر نسخة «إكستريم» بطراز S27 ألترا وحده.

مواصفات متقاربة في الذاكرة والشاشات

ستأتي الطرازات الأربعة بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت وسعة تخزين أولية 256 جيجابايت. وتتدرج الشاشات في الحجم: 6.3 بوصة لـS27 العادي، و6.7 بوصة لطراز بلس.

أما S27 برو فسيحمل شاشة أولد بحجم 6.5 بوصة، بين الحجمين السابقين، بينما يملك S27 ألترا أكبر شاشة بقياس 6.9 بوصة.

ما الذي يفصل بين الشريحتين

تُصنَّع شريحتا الجيل السادس بتقنية 2 نانومتر لدى «تي إس إم سي» لتحسين كفاءة الطاقة. وتعتمدان على المعالج المركزي نفسه «أوريون» بثماني نوى، ويكمن الفرق الأساسي في وحدة الرسوميات ونوى الذكاء الاصطناعي.

تضم نسخة «إكستريم» وحدة رسوميات «أدرينو 850» مع نوى مصفوفات للذكاء الاصطناعي وذاكرة عالية الأداء بسعة 18 ميجابايت. في المقابل تعتمد النسخة العادية على وحدة «أدرينو 845» دون نوى المصفوفات ودون تلك الذاكرة.

وتَعِد كوالكوم بأداء رسومي أسرع بنسبة 44% في نسخة «إكستريم» مقارنة بسلفها «سنابدراغون 8 إليت جين 5»، مقابل تحسّن بنسبة 35% في النسخة العادية. وفي الذكاء الاصطناعي، تبلغ نسبة التحسّن لكل واط 33% في «إكستريم» و20% في العادية.

فارق في التصوير والتسجيل

تضاعف نسخة «إكستريم» الحد الأقصى لمعدل الإطارات في التسجيل البطيء بدقتي 8K و4K. فهي تسجّل بدقة 8K حتى 60 إطاراً في الثانية، وبدقة 4K بالحركة البطيئة حتى 240 إطاراً، مقابل 30 و120 إطاراً في النسخة العادية. كما تدعم ترميز APV.

ومع ذلك، يُستبعد أن تستفيد سامسونج من كل قدرات نسخة «إكستريم». وفي معظم المهام اليومية، ومنها تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب، يُتوقع أداء متقارب بين الطرازين.