توفي مصفف الشعر البريطاني الشهير جون فريدا عن عمر يناهز 75 عاماً، وفق ما أعلنه صالونه عبر منشور على إنستجرام يوم الثلاثاء.

صالونه ينعاه: رحل بسلام بين أفراد عائلته

جاء في بيان الصالون أن فريدا غادر الحياة بسلام وبين أفراد عائلته. ووصفه البيان بأنه كان أكثر من مجرد مرشد لفريقه، وأنه أيقونة حقيقية في عالم الشعر.

وأضاف البيان أنه علّمهم كل شيء، وآمن بهم، وجعلهم أفضل. وبهذه الكلمات ودّع العاملون معه رجلاً أمضى عقوداً في المهنة.

نجومية بدأت في الستينيات والسبعينيات

جمع فريدا بين تصفيف الشعر وإدارة الأعمال، فكان رجل أعمال في مجال العلامات التجارية للتجميل إلى جانب عمله في الصالون. وعُرف لدى الجمهور بسلسلة منتجات للشعر تحمل اسمه.

أما شهرته بين المشاهير فتعود إلى ستينيات القرن الماضي وسبعينياته. ومن زبائنه في تلك المرحلة عارضة الأزياء البريطانية تويغي، كما قصّ شعر السيدة الأمريكية الأولى جاكي كينيدي، وشعر ميك جاغر، مغني فرقة رولينغ ستونز.

قصة «بيردي» وقائمة طويلة من الأسماء اللامعة

في عام 1976 ابتكر فريدا قصة «بيردي» الشبيهة بالوعاء للممثلة جوانا لاملي، بطلة مسلسل «ذا نيو أفنجرز».

وضمّت قائمة زبائنه لاحقاً الأميرة ديانا، أميرة ويلز. وعمل كذلك مع مادونا ونيكول كيدمان وسكارليت جوهانسون.