أعلنت سامسونج أن سماعتيها Galaxy Buds 3 Pro وGalaxy Buds 4 Pro ستعملان قريبًا كمعينات سمعية، على أن تبدأ الميزة بالانتشار مطلع عام 2027 بعد استكمال الموافقات التنظيمية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

موافقتان تنظيميتان في سيول وواشنطن

حصلت الميزتان المطوَّرتان، «Hearing Check» (فحص السمع) و«Hearing Care» (المعينة السمعية)، على موافقة وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية (MFDS) بوصفهما برمجية لجهاز طبي رقمي.

وجاءت هذه الموافقة بعد أخرى سابقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مُنحت في وقت سابق من هذا العام.

فحص سمع بمستوى سريري من قائمة الإعدادات

يصل المستخدم إلى الميزة مباشرة من قائمة إعدادات Galaxy Buds على هاتف جالاكسي متصل بالسماعتين. ويقوم الفحص على قياس سمع نقي النغمات عبر التوصيل الهوائي بمستوى سريري.

يشغّل الفحص نغمات بترددات مختلفة لتحديد أدنى عتبة صوت مسموع لدى المستخدم في كل أذن. وبناءً على النتائج، ينشئ النظام مخطط سمع (أوديوغرام) مخصصًا له، ويصنّف قدرته على السمع إلى ستة مستويات.

ويقدّم النظام بعد ذلك توصيات وإرشادات متابعة مخصصة بحسب درجة شدة فقدان السمع.

تضخيم يعتمد صيغة NAL-NL2 الأسترالية

تعتمد السماعات صيغة NAL-NL2، وهي صيغة وصفية سريرية عالمية طوّرها المختبر الوطني للصوتيات في أستراليا (NAL). ومن خلالها تحسب السماعات التضخيم الأمثل لكل نطاق ترددي.

ولا تعزّز السماعات سوى الأصوات التي يجد مرتديها صعوبة في سماعها.

ميزة للبالغين دون زيارة أخصائي

صُممت ميزة Hearing Care للأشخاص الذين بلغوا 18 عامًا فأكثر ويشتبهون بإصابتهم بفقدان سمع خفيف إلى متوسط. وتتيح لهم تحسين المساعدة السمعية دون زيارة أخصائي سمعيات.