تتحدث تقارير جديدة عن أن هاتف آيفون 18 العادي، المنتظر أن تطرحه أبل في مطلع عام 2027، سيحمل تحسينين أساسيين في الأداء والبطارية، استناداً إلى معلومات نشرها مسرّب صيني معروف على منصة ويبو.

ترقيات تقترب من فئة برو

بحسب المسرّب، تتماشى التحسينات المتوقعة مع ما توفره حالياً طرازات آيفون 18 برو. وكانت أبل قد اكتفت هذا العام بالإعلان عن الطرازات برو من السلسلة، على أن تؤجل الطرازات العادية إلى بداية العام المقبل، وفق ما تشير إليه التقارير.

غير أن «دايناميك آيلاند» الأصغر حجماً ستبقى حكراً على آيفون 18 برو، فلن تنتقل إلى الطراز العادي.

معالج أحدث وبطارية أكبر

يُنتظر أن يأتي الهاتف بمعالج «أبل إيه 20» في نسخة مخففة، يعتمد على تقنية التصنيع بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC.

أما عمر البطارية فسيتحسن، ولن يكون المعالج الأكثر كفاءة وحده سبب ذلك. فالتسريبات تفيد بأن حجم البطارية نفسها سيزداد، ما يمنح الهاتف قدرة أطول على العمل بين عمليات الشحن.

سعر أعلى بقدر محدود

في المقابل، يُتوقع أن يرتفع سعر آيفون 18 الجديد ارتفاعاً طفيفاً. وكانت أبل قد رفعت سعر آيفون 17 في العام الماضي بمقدار 100 دولار.

وتربط التقارير الزيادة المنتظرة بموجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الصناعة ككل.