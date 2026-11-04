غادر منتخب إنكلترا للرجال كأس العالم للرغبي league مبكرًا، لكن لاعبيه ما زالوا في أستراليا، ومنهم من لن يصل إلى بلده قبل يوم الجمعة، أي بعد أسبوع كامل من خروج الفريق.

مصير الفريق حُسم في مباراة لم يشارك فيها

تقرر مصير إنكلترا أثناء مباراة تونغا وساموا يوم الأحد. بعدها انتقل الفريق إلى سيدني.

كان المنتخب مقررًا أن يواجه تونغا وفرنسا وبابوا غينيا الجديدة في البطولة، ويتولى تدريبه برايان ماكديرموت. ورغم أن الأيام الأخيرة جرت بإيقاع مختلف عمّا خُطط له، فإن معظم اللاعبين وأفراد الجهاز يتطلعون إلى العودة إلى بلدهم.

فندق على بُعد مئة خطوة من البحر

أقام الفريق في فندق في نورث باي بمدينة ولونغونغ. يطل الفندق على شواطئ المدينة، وتبعد المياه نحو مئة خطوة عن غرف النوم.

أتاح ذلك للاعبين الذين يمارسون ركوب الأمواج النزول إلى البحر مباشرة. أما اللاعبون الذين تقيم عائلاتهم في أستراليا، فقد بدأوا عطلاتهم قبل موعدها.

جولات بالسكوترات على شاطئ نورث بيتش

أمضى زميلا فريق ويغان، جونيور نسيمبا وزاك إيكرسلي، جانبًا من وقتهما في التنقل بالسكوترات الكهربائية في شارع كليف رود، ثم في التمشي على شاطئ نورث بيتش.

السيدات سبقن الرجال في المغادرة

كان منتخب إنكلترا للسيدات قد أُقصي من البطولة أمام ساموا. وعلى خلاف الرجال، غادر الفريق أستراليا صباح اليوم التالي للمباراة.