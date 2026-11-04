توفي مهاجم نادي تينيريفي الإسباني خيسوس دي ميغيل، البالغ 30 عامًا، بعد إصابة خطيرة تعرّض لها إثر اصطدامه بحارس مرمى أندورا خيسوس أونونو خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني يوم الاثنين.

لاعب انضم إلى تينيريفي في صيف 2025

كان دي ميغيل قد التحق بصفوف تينيريفي في صيف 2025، وترك طفلًا واحدًا. ونعاه عالم كرة القدم، فيما أُقيمت دقيقة صمت في جميع المباريات الأوروبية هذا الأسبوع.

زميل أونونو: صديقي لا يؤذي أحدًا عن قصد

خرج لاعب أندورا لاوتارو سباتس، المدافع في خط الوسط الخلفي، يوم الأربعاء ليتحدث عن حال حارس المرمى. وأوضح أن أونونو متأثر بشدة بما جرى.

ونشر سباتس كلامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأه بنعي دي ميغيل، ثم انتقل إلى الحديث عن زميله وصديقه الحارس.

وقال إن من يعرف أونونو يدرك طبيعة شخصيته، ويدرك حجم ما يعانيه في هذه الأيام.

وشدّد سباتس على أن أونونو لا يمكن أن يؤذي أحدًا عن قصد. وأضاف أن الحوادث المؤسفة قد تقع في كرة القدم، لكن أحدًا لم يكن يتخيل أن ينتهي أحدها بعواقب مأساوية كهذه.