التقى قائد القوات الجوية الأميرية القطرية فيصل خالد الغانم، يوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية دانيل لاسيكا، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. وجرى اللقاء في قطر خلال زيارة يقوم بها لاسيكا إلى البلاد.

وفد مرافق وكبار ضباط في اللقاء

حضر الاجتماع وفد مرافق للمسؤول العسكري الأمريكي، إضافة إلى عدد من كبار الضباط من الجانبين. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية ذلك في بيان نشرته على منصة «إكس».

وذكرت الوزارة أن الطرفين ناقشا موضوعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون وتطويره. ولم يتضمن البيان تفاصيل عن هذه الموضوعات، ولم يحدد مدة بقاء لاسيكا في قطر.

لقاء سابق في الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع

يأتي اجتماع الدوحة بعد نحو أسبوع من مباحثات جمعت القائدين على الأراضي الأمريكية. فقد زار الغانم الولايات المتحدة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في 27 أكتوبر/تشرين الأول أن الغانم التقى لاسيكا خلال تلك الزيارة في قاعدة شاو الجوية.

جولة على خط إنتاج «MQ-9B»

اطلع الوفد القطري، خلال زيارته الولايات المتحدة، على خط إنتاج الطائرات المسيّرة من طراز «MQ-9B» لدى شركة «جنرال أتوميكس» في ولاية كاليفورنيا.

وشملت الزيارة كذلك جولات على شركات دفاعية أمريكية أخرى.