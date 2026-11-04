أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية ثلاثة شهداء وواحدًا وعشرين مصابًا، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الرابع من نوفمبر إلى 74618 شهيدًا و175920 مصابًا.

حصيلة تتراكم منذ أكثر من ثلاث سنوات

وأوضحت المصادر أن العدوان على القطاع مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا من المباني المدمرة، إذ جرى حتى الآن انتشال 847 جثمانًا من تحت الأنقاض.

1602 شهيد منذ وقف إطلاق النار

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، غير أن أعداد الضحايا واصلت الارتفاع بعد ذلك. فمنذ توقيع الاتفاق بلغ عدد الشهداء 1602، وعدد الإصابات 5794.

وتشير هذه الأرقام إلى أن القطاع لم يشهد هدوءًا فعليًّا خلال الأشهر التي تلت الاتفاق.

غارات على المباني السكنية

ويواصل جيش الاحتلال غاراته على المباني السكنية، ويستهدف المدنيين في مناطق متفرقة من غزة. ويتجاهل الجيش في الوقت نفسه بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في أكتوبر 2025.