كشفت شاومي عن جدول طرح تحديث HyperOS 4 للهواتف والأجهزة اللوحية الأقدم، على أن تنطلق الدفعة الأولى في أوائل نوفمبر 2026 ويمتد الطرح إلى ديسمبر.

ثلاث دفعات حتى ديسمبر 2026

تبدأ الدفعة الأولى في أوائل نوفمبر، وتشمل الهواتف الرائدة لعامَي 2025 و2024. وتضم كذلك طرازات كثيرة من Redmi وPoco صدرت في العامين الأخيرين، إضافةً إلى جهازين لوحيين.

أما الدفعة الثانية، وتضم هواتف وأجهزة لوحية، فتنطلق في منتصف نوفمبر 2026. وتبدأ الثالثة، وفيها أيضاً هواتف وأجهزة لوحية، في ديسمبر 2026.

ويُفترض أن يغطي الطرح، الممتد إلى الشهر المقبل، كل الأجهزة المؤهلة لتلقي التحديث. وتعود هذه الأجهزة إلى هواتف Xiaomi 13 الصادرة عام 2022، غير أن موعد وصول التحديث أقرب إلى اليوم بالنسبة إلى الطرازات المتوسطة والاقتصادية.

تكامل أعمق مع iOS وتحسينات في الأداء

يقدّم HyperOS 4 تكاملاً أعمق مع نظام iOS، يسهّل مشاركة الصور والملفات وجهات الاتصال وصفحات الويب مع مستخدمي آيفون. ويحمل التحديث كذلك تحسينات كثيرة في المظهر والأداء.

حالياً لا يعمل بالإصدار الرابع سوى ثلاثة هواتف من سلسلة Xiaomi 18.

تأخر هاتفي Poco F9 الجديدين

يشذّ هاتفا Poco F9 Pro وPoco F9 Ultra الجديدان عن هذا الترتيب، إذ سيتأخر وصول التحديث إليهما حتى منتصف نوفمبر. ويأتي ذلك رغم أن سلفيهما، Poco F8 Pro وPoco F8 Ultra، ضمن الدفعة الأولى.

ويُباع Poco F9 Ultra بسعة 1 تيرابايت و16 جيجابايت رام مقابل 1,099 يورو أو 1,029 جنيهاً إسترلينياً. وتبلغ تكلفة نسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام 779.90 يورو.

أما Poco F9 Pro فتبدأ أسعاره من 699.90 يورو أو 659.97 جنيهاً إسترلينياً لنسخة 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام. وتُباع نسخة 512 جيجابايت و12 جيجابايت رام بسعر 799.90 يورو أو 669 جنيهاً إسترلينياً.