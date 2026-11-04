أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، خمساً وعشرين عائلة على ترك بيوتها الواقعة في الجهة الغربية المتاخمة لحارة الحدايدة، قرب مخيم طولكرم، كما استخدمت القوات بعض تلك البيوت ثكنات لجنودها.

اقتحام واسع وإخراج السكان من بيوتهم

دخلت قوات كبيرة من الجيش البيوت في المنطقة، ودفعت بأصحابها إلى الخارج بالقوة. ولم يُتح للسكان أن يأخذوا معهم سوى أشياء بسيطة من ممتلكاتهم.

وظهر عدد من المواطنين وهم يحملون ما تمكنوا من جمعه من أمتعتهم بعد أن أُرغموا على مغادرة بيوتهم.

اليوم الـ647 من الهجوم على المخيم

جاء الإخلاء في وقت يتواصل فيه الهجوم الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها، إذ بلغ الهجوم على مخيم طولكرم يومه الـ647 على التوالي.

وأدى الهجوم إلى نزوح أكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس.

دمار في المنازل والبنية التحتية والحصار متواصل

ترك الهجوم دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات، وأصابت أضرار بالغة بيوت المواطنين ومرافقهم.

ويستمر الحصار والإجراءات العسكرية المشددة، فيما ما زال السكان محرومين من دخول المخيم.