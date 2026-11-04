وجّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رسالة إلى واشنطن، تعود إلى 13 آبان بحسب التقويم الإيراني، حذّر فيها من أن أي هجوم على إيران لن يجلب للولايات المتحدة سوى الهزيمة. واستشهد بالمثل القائل إن الغرور يسبق السقوط.

اتهام للإدارة الأمريكية بحرب غير مشروعة

اتهم بقائي الإدارة الأمريكية بأنها دفعت بلادها إلى حرب وصفها بأنها غير مشروعة وبشعة ضد إيران. ورأى أن الجشع والغطرسة هما الدافع وراء ذلك.

وقال إن واشنطن تتحرك في خدمة نظام وصفه بالمخادع، من دون أن يسمّيه في الرسالة.

حسابات فاشلة وافتراضات منهارة

ورأى المتحدث الإيراني أن حسابات الولايات المتحدة فشلت، وأن افتراضاتها انهارت، وأن أخطاءها الاستراتيجية بانت للعيان بوضوح.

وعزا ذلك إلى سوء فهم أمريكي لإيران، ولا سيما صلابة الشعب الإيراني وعزيمته وكرامته الوطنية. وأضاف أن الشعب الأمريكي بعث الآن إلى إدارته رسالة واضحة.

تحذير من عواقب أبعد

وحذّر بقائي من أن الاستمرار في تجاهل الواقع ودروس التاريخ، والمضي في هذا المسار الخطير، ستكون له عواقب أبعد بكثير مما شهدته واشنطن حتى الآن.

وشدّد على أن الهجوم على إيران لا يحقق نصرًا، بل ينتهي بالهزيمة. وأكد أن إيران ليست أمة يمكن فهمها بالغطرسة، ولا ترهيبها بالتهديدات، ولا إخضاعها بالعدوان.