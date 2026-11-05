تعتزم جوجل استبدال ميزة «Gems» في تطبيق Gemini بميزة جديدة تحمل اسم «Skills» (المهارات)، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 17 نوفمبر 2026 للحسابات الشخصية للمستخدمين من عمر 18 عامًا فما فوق. وستنقل الشركة الـGems الحالية تلقائيًا إلى مهارات، غير أن الـGems البسيطة وحدها يُتوقع أن تنتقل بسلاسة.

جدول زمني يمتد حتى منتصف 2027

في 17 نوفمبر تتحول الـGems إلى مهارات، وتبقى النسخ الأصلية متاحة للاطلاع فقط، فلا يمكن استخدامها أو تعديلها أو إنشاء جديدة منها. وفي 17 ديسمبر 2026 تُحذف الـGems نهائيًا من الحسابات الشخصية.

أما المستخدمون دون 18 عامًا فلم تعلن جوجل بعد موعد انتقالهم. وتنتقل حسابات Google Workspace في العام المقبل، والمواعيد النهائية لم تُحسم بعد.

وفي Workspace تنتقل الـGems إلى لوحة الإعدادات في 17 نوفمبر، وتبقى تعمل حتى 1 مارس 2027 على الأقل. أما مستخدمو التعليم فلن تُحذف الـGems لديهم قبل 1 يونيو 2027. وأجّلت الشركة طرح المهارات في تطبيقات Workspace مثل Docs وSheets وSlides وStudio دون تحديد موعد.

كيف تعمل المهارات

يمكن استدعاء المهارة من أي مكان، حتى أثناء محادثة جارية، بكتابة الشرطة المائلة (/) متبوعة باسمها، وتخطط جوجل للتحول لاحقًا إلى علامة @. ويمكن أيضًا تشغيلها تلقائيًا اعتمادًا على قسم «متى تُستخدم» في تعليماتها، كما يمكن جمع عدة مهارات في المحادثة نفسها.

المهارات مبنية على المعيار المفتوح SKILL.md، ما يتيح نقلها إلى منصات ذكاء اصطناعي أخرى مثل Claude وChatGPT. ولإنشاء مهارة يكفي كتابة «create a skill» في نافذة جديدة، أو الذهاب إلى Customize > Skills > Create ثم اختيار «Create with Gemini» أو «Create manually».

قيود وحدود

لا حد لعدد المهارات التي يمكن إنشاؤها، لكن 100 مهارة فقط يمكن أن تكون نشطة في الوقت نفسه، والحد الأقصى لحجم الملفات المضافة إلى المهارة 100 ميجابايت. ولا تتزامن المهارات بين تطبيق Gemini وتطبيقات Workspace، إذ يجب إنشاؤها في كل منهما على حدة.

وأدوات كثيرة في Gemini لا تعمل مع المهارات، منها Canvas وDeep Research وGuided Learning وإنشاء الفيديو وإنشاء الموسيقى. كما لا يمكن إضافة محتوى من Google Drive وGemini Notebook إلى المهارات، ولا مشاركتها حاليًا مع مستخدمين آخرين. ولا تبدأ المهارات من تبويب خاص، فلا توجد طريقة سهلة لمعرفة أين استُخدمت، والبحث بالاسم الفريد غير مضمون النتائج.

ما يحدث للملفات الداعمة

إذا كانت الـGem تحوي ملفات داعمة، تحذف جوجل أكبر الملفات للنزول تحت حد 100 ميجابايت. وتُحذف كذلك الملفات غير المدعومة، ومنها صيغ Microsoft Office القديمة (doc. وxls. وppt.) والأرشيفات المضغوطة وملفات GitHub وملفات الصوت والفيديو. وتجري عملية الحذف في 17 ديسمبر، لذا يُنصح بتنزيل هذه الملفات قبل ذلك.

ولإعادة إنشاء Gem كمهارة يدويًا، تُحمَّل ملفاتها من قسم Knowledge وتوضع في مجلد باسم المهارة بأحرف صغيرة تفصل بينها شرطات، ثم يُنسخ الاسم والوصف والتعليمات إلى مهارة جديدة. بعد ذلك تُنزَّل المهارة المنشأة، ويُنسخ ملف SKILL.md إلى المجلد، وتُستبدل المهارة برفع المجلد كاملًا عبر «Replace skill».

ويتيح زر «Add files» تعديل المهارة يدويًا بإضافة بضعة ملفات في كل مرة، لكنه لا يناسب الرفع الجماعي الكبير.