نشر رئيس التسويق في أبل، غريغ جوسواك، فيديو على Apple TV يُظهر كيف يستعين المخرج زاك كريغر، صاحب فيلم «Resident Evil»، بهاتف آيفون في صناعة أفلامه، وذلك في تغريدة بتاريخ 4 نوفمبر 2026.

تطبيق «Cadrage» لرسم اللقطات قبل التصوير

قال كريغر إنه يعتمد على الآيفون وتطبيق «Cadrage» لتخطيط تسلسلات التصوير مسبقًا. ومن خلاله يحدّد اللقطات التي سيصوّرها، والعدسات التي تناسب كل لقطة، وما سيظهر داخل كل إطار.

بعد ذلك يطبع الصور، فيعرف أفراد الطاقم بدقة ما المطلوب منهم عند بدء التصوير.

الأسلوب نفسه في «Weapons» و«Barbarian»

أوضح المخرج أنه سار على النهج ذاته في فيلمي «Weapons» و«Barbarian». وقد كتب كريغر الفيلمين بنفسه وتولّى إخراجهما أيضًا.

وبحسب ما ذكره، خُطّط لكل مشهد في العملين مسبقًا بالصور قبل أن تدور الكاميرا.

تعليق جوسواك وموعد إتاحة الفيلم

علّق جوسواك في تغريدته بأنه لا يستطيع مجاراة حب كريغر للشعور بالخوف، لكنه يشاركه حبّه لاستخدام الآيفون في صناعة الأفلام.

وفيلم «Resident Evil» متاح الآن للإيجار أو الشراء، ومن ذلك عبر تطبيق Apple TV.