ذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول تتابع مدافع آينتراخت فرانكفورت نامدي كولينز، البالغ من العمر 22 عامًا، تحسبًا لفترات الانتقالات المقبلة.

كشافون في المدرجات

لفت كولينز الأنظار بأدائه في ألمانيا، وتتابع أندية إنجليزية عدة تطوره. وأُعجبت الأندية الثلاثة بما يقدمه مع فرانكفورت ومع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا. ويُعتقد أنها أرسلت كشافين لمتابعته عن قرب.

وأثار اللاعب انتباه المراقبين أيضًا في مباريات المنتخب الشاب، ومنها لقاؤه الأخير أمام جورجيا.

مدافع متعدد المهام

يستطيع كولينز اللعب مدافعًا في الوسط، كما يؤدي دور الظهير على الجهة اليمنى. ويتميز بالسرعة والقوة البدنية، ويملك قدرة على الفوز في الالتحامات الفردية.

فرانكفورت يتمسك بلاعبه

لم تجرِ حتى الآن أي مفاوضات فعلية، وما زالت الأندية المهتمة تقيّم مدى ملاءمته لها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستتقدم بعرض رسمي.

ويُستبعد أن يوافق فرانكفورت على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، إذ يعتبره النادي الألماني عنصرًا مهمًا في خططه البعيدة. ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي حتى يونيو 2030.

وتبقى القيمة السوقية الحالية للاعب أقل بكثير من 35 مليون يورو، لكن فرانكفورت يريد، بحسب ما يُقال، عروضًا بحدود هذا المبلغ قبل التفكير في بيعه. وقد يطلب النادي كذلك مكافآت مرتبطة بالأداء ونسبة من أي صفقة بيع مستقبلية.