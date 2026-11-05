يتابع ليفربول ونيوكاسل يونايتد لاعب وسط سندرلاند نواه سادكي استعداداً لفترة الانتقالات الشتوية في يناير، فيما تشير التقارير إلى اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بالدولي الكونغولي البالغ من العمر 21 عاماً.

ليفربول يبحث عن طاقة وجودة في الوسط

يفكر ليفربول في ضم اللاعب لتعزيز خط وسطه بمزيد من الطاقة والجودة. ويرى النادي في قدرة سادكي على الإسهام دفاعياً وتقدّم الكرة إلى الأمام ميزة تجعله خياراً جذاباً.

ويجيد اللاعب اللعب في وسط الملعب وفي خط الوسط الدفاعي، كما يستطيع تغطية مركز الظهير الأيمن عند الحاجة. وهذه المرونة تمنح أي مدرب أكثر من حل داخل التشكيلة.

منافسة أوروبية واسعة على التوقيع

لا يقتصر الاهتمام على الناديين الإنجليزيين. فقد سجّل يوفنتوس ونابولي وأتلتيكو مدريد اهتماماً باللاعب، وارتبط اسمه كذلك بتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويحمل سادكي قميص منتخب الكونغو الديمقراطية، وهو من الأسماء الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

سندرلاند يتمسك بسعر مرتفع

انضم سادكي إلى سندرلاند عام 2025 قادماً من أنيون سان جيلواز، ووقّع عقداً لخمس سنوات ينتهي عام 2030. وصعد الفريق إلى الدوري الممتاز بعد فوزه بالترقية من دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب).

ويُقال إن النادي قد يطلب ما بين 55 و60 مليون يورو للموافقة على رحيله. وقد يشمل الطلب أيضاً مكافآت مرتبطة بالأداء ونسبة من أي بيع مستقبلي.

حضور ثابت في تشكيلة الفريق

شارك اللاعب هذا الموسم في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وبدأ أساسياً في 11 منها. وكان قد خاض 35 مباراة في الموسم الماضي، وأصبح خلالها عنصراً مهماً في التشكيلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ليفربول مستعداً لدفع المبلغ الذي يطلبه سندرلاند عند فتح باب الانتقالات في يناير.