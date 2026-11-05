سقط ليفربول أمام مضيفه فنربخشة بنتيجة 3-2 مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026 في إسطنبول، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما تقدم مرتين ولم يتمكن من الاحتفاظ بتقدمه في أي منهما.

موريقي يحسم اللقاء برأسية في الدقيقة 80

جاء الهدف الذي رجّح الكفة بقدم البديل فيدات موريقي، إذ سجله برأسية في الدقيقة 80 إثر عرضية. وبهذا الهدف اكتملت عودة لافتة لفريق المدرب الهولندي الأصل ديرك كاوت، مهاجم ليفربول السابق.

أما ليفربول، الذي يدربه إيراولا، فقد دفع بعد التعادل بحثًا عن هدف التقدم، وترك نفسه مكشوفًا في الدفاع.

نيوني يفتتح التسجيل وفنربخشة يرد سريعًا

افتتح لاعب الوسط الشاب تراي نيوني التسجيل لليفربول في الدقيقة 25، بتسديدة مباشرة (فولي) من حافة منطقة الجزاء. كان ذلك هدفه الأول مع الفريق الأول، وبلغ به، وهو في التاسعة عشرة، مكانة ثاني أصغر لاعب سجل لليفربول في البطولة.

غير أن التقدم لم يدم سوى أربع دقائق. فقد عادل ماسون غرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، النتيجة لفنربخشة بكرة ثابتة مرت بتحويلة خدعت الحارس أليسون.

إيزاك يعيد التقدم وبراون يعادل مجددًا

في الشوط الثاني استعاد ليفربول التقدم عبر البديل ألكسندر إيزاك في الدقيقة 69. لكن فنربخشة أدرك التعادل للمرة الثانية بهدف سجله أرتشي براون من مسافة قريبة.

جاء هدف براون بعد ارتباك دفاعي شارك فيه أليسون وكودي غاكبو.

ماكويست ينتقد موقع أليسون عند الهدف الحاسم

وجّه المعلق في «تي إن تي سبورتس» ألي ماكويست، المهاجم السابق لمنتخب اسكتلندا، انتقادًا إلى الحارس البرازيلي أليسون بيكر بسبب موقعه عند هدف موريقي. وتساءل عن سبب عدم خروجه من مرماه لحسم الكرة العرضية.

وقال ماكويست إنه تعجب من غياب الحارس، مشيرًا إلى أن الكرة بقيت في الهواء وقتًا طويلًا، وأن على الحارس أن يخرج لمثل هذه الكرة. ورأى أن أليسون كان عليه تحمل مسؤولية التعامل مع العرضية بدل ترك مهاجم الخصم يهاجم الكرة.