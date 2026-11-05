حقق كومو فوزاً تاريخياً على لانس بنتيجة 9-1 في دوري أبطال أوروبا، وهو أول انتصار له خارج أرضه في تاريخ مشاركاته بالبطولة. وسُلّط التركيز كله على المجموعة هذه المرة: ثلاثية للمهاجم تاسوس دوفيكاس قادت الفريق إلى المركز الرابع في جدول مرحلة الدوري.

دوفيكاس يتصدر الهدافين وأهداف من ستة لاعبين

أضاف دوفيكاس إلى رصيده هاتريك جديداً، فيما سجل نيكو باز ولوكاس دا كونيا ومارك أوليفر كيمبف وماتيا ليبيرالي ومارتن باتورينا بقية الأهداف. وختم المراهق ماتيو بابا تشيولي القائمة بهدف في أول ظهور له مع الفريق.

سجل دوفيكاس في مبارياته الأربع كلها في دوري الأبطال، وهو الهداف الحالي للبطولة. وهذه رابع مباراة لكومو في المسابقة، بعدما فاز على أرضه 4-1 على لايبزيغ و4-1 على مانشستر يونايتد، وخسر 3-2 أمام فينورد.

لم يسبق لأي فريق إيطالي أن سجل حتى سبعة أهداف خارج أرضه في دوري الأبطال أو كأس الأوروبيين للأندية البطلة. وهو أيضاً الفوز السادس على التوالي لكومو في جميع المسابقات.

فابريغاس غاضب من هدف لانس ويطلب التواضع

عبّر المدرب سيسك فابريغاس عن سعادته بالنتيجة، وقال إن كل شيء سار في صالح فريقه. ووصف الليلة بأنها رائعة لكومو ولجماهيره، لكنه شدد على أن اللاعبين، وبعضهم في بداية مسيرته، يجب أن يبقوا متواضعين ويواصلوا التعلم والعمل.

سجل لانس هدفه بتسديدة طائرة من ركنية، وما زال الفريق الفرنسي دون أي شباك نظيفة في البطولة. وأبدى فابريغاس غضبه من هذا الهدف، موضحاً أن الأداء الدفاعي تغيّر مع التبديلات الثلاثة. وكان المسجل روبن أغيلار، زميله السابق في موناكو، وقال إنه أخبره أنه لم يره يسجل هدفاً كهذا من قبل، ووصفه بأنه هدف رائع.

جاءت الأهداف التسعة تقريباً كلها من لعب جماعي منظم بدأ من الخلف بتمريرات متتالية، وهو النمط الذي يريده المدرب. وأكد أن الأهم هو أن يفهم اللاعبون أسلوب اللعب المطلوب.

إنتر يوم الأحد ثم مباراتا باريس سان جيرمان وبرشلونة

يواجه كومو إنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي، في مباراة مهمة يوم الأحد، وهي التاسعة في سلسلة بين فترات توقف المنتخبات. وقال فابريغاس إنه يريد أن تستمتع مدينة كومو بهذه اللحظة، لكن التحضير للمباراة يبدأ من الغد.

تنتظر الفريق في دوري الأبطال مباريات أمام إيه إي كي أثينا على أرضه، وريال بيتيس خارج أرضه، ثم باريس سان جيرمان، وتنتهي المرحلة بزيارة برشلونة يوم 27 يناير. ورأى المدرب أن الفريق بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من النقاط مبكراً، لأن باريس سان جيرمان وبرشلونة من مستوى أعلى من بقية الفرق.

يتركز اهتمامه الآن على تعافي المصابين، فالفريق يفتقد لاعبين كثيرين، خاصة في الهجوم.

وفي التشكيلة ثمانية لاعبين يستخدمون القدم اليسرى، وشارك خمسة منهم معاً في هذه المباراة، وهو أمر غير معتاد، ولعل أرسنال وحده يضم عدداً مشابهاً. وقال فابريغاس إن لديه ضعفاً تجاه اللاعبين اليساريين لأنهم يتميزون، برأيه، بالجودة والتقنية، لكنه أكد أن الأمر لم يكن مخططاً.