داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، عددًا من مساكن المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، واستولت في اليوم نفسه على مركبة وجرارين زراعيين في المنطقة ذاتها.

اقتحام ثلاثة تجمعات وتفتيش المساكن والكهوف

أفاد الناشط أسامة مخامرة بأن القوات دخلت خربة التبان وصفي الفوقا وصفي التحتا عنوةً. وذكر أن الجنود اقتحموا بيوت السكان وكهوفهم، وأجروا فيها عمليات تفتيش.

ووفق ما رواه مخامرة، عمد الجنود إلى إتلاف ما في البيوت من محتويات، كما أخذوا معدات وأدوات زراعية وأغراضًا أخرى.

ومن بين أصحاب البيوت التي طالتها الاقتحامات: ناصر أبو عبيد، ومحمد عوض ونجله ياسر، وعمار أبو علي.

مصادرة مركبة وجرارين بعد احتجازها من مستعمرين

صادر الاحتلال مركبة تخص المواطن محمد أبو عرام، إضافة إلى جرارين زراعيين، أحدهما ملك للمواطن أحمد ياسر أبو عرام، والثاني تابع لمجلس مسافر يطا.

وبيّن مخامرة أن مجموعة من المستعمرين كانت قد احتجزت المركبة والجرارين في البداية، قبل أن يستولي عليها الاحتلال بعد ذلك. وجرى ذلك خلال محاولة إيصال كمية من الأعلاف إلى مزارعين في خربة أبو الحلاوة في مسافر يطا.

احتجاز قاطفي زيتون في خلة عميرة

وفي واقعة منفصلة، أوقف جنود الاحتلال مجموعة من أبناء عائلة العدرة وحجزوهم خلال انشغالهم بجني ثمار الزيتون في خلة عميرة شرق يطا.

وحال الجنود دون استمرار أفراد العائلة في جني الزيتون.