شوربة البصل الفرنسية من الأطباق الشتوية التي تعتمد على مكونات بسيطة، لكن نجاحها يتوقف على الصبر في تحمير البصل وعلى جودة المرق وطريقة تذويب الجبن فوقها. هذا الدليل يشرح المكونات أولاً ثم الخطوات ثم الملاحظات التي تفرق بين شوربة عادية وأخرى متقنة.

المكونات (تكفي أربعة أشخاص تقريباً)

البصل: نحو 1 كيلوجرام من البصل الأصفر أو البصل العادي، يُقطع شرائح رفيعة.

نحو 1 كيلوجرام من البصل الأصفر أو البصل العادي، يُقطع شرائح رفيعة. الزبدة: 3 ملاعق كبيرة، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي حتى لا تحترق الزبدة.

3 ملاعق كبيرة، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي حتى لا تحترق الزبدة. الثوم: فص أو فصان مفرومان فرماً ناعماً.

فص أو فصان مفرومان فرماً ناعماً. الدقيق: ملعقة كبيرة، لإعطاء الشوربة قواماً أثقل قليلاً.

ملعقة كبيرة، لإعطاء الشوربة قواماً أثقل قليلاً. المرق: نحو 1 لتر من مرق اللحم أو الدجاج، والأفضل أن يكون مرقاً منزلياً أو مرقاً خفيف الملح.

نحو 1 لتر من مرق اللحم أو الدجاج، والأفضل أن يكون مرقاً منزلياً أو مرقاً خفيف الملح. النبيذ الأبيض (اختياري): يمكن الاستغناء عنه وتعويضه بمقدار قليل من المرق مع ملعقة صغيرة من الخل أو عصير الليمون.

يمكن الاستغناء عنه وتعويضه بمقدار قليل من المرق مع ملعقة صغيرة من الخل أو عصير الليمون. الأعشاب: ورقتا غار وبضع أوراق من الزعتر.

ورقتا غار وبضع أوراق من الزعتر. التتبيل: ملح وفلفل أسود.

ملح وفلفل أسود. الخبز: شرائح من الخبز الفرنسي أو العيش الفينو المجفف قليلاً في الفرن.

شرائح من الخبز الفرنسي أو العيش الفينو المجفف قليلاً في الفرن. الجبن: نحو 150 إلى 200 جرام من الجبن المبشور، والأنسب جبن غرويير أو الجبن الرومي المبشور مع قليل من الموزاريلا لإعطاء خيوط الذوبان.

طريقة التحضير

ذوّب الزبدة مع الزيت في قدر عميق على نار متوسطة، ثم أضف البصل المقطع وقلّبه. اتركه يذبل ثم يتحمر ببطء مدة تتراوح بين 35 و45 دقيقة مع التقليب كل بضع دقائق، حتى يصير لونه بنياً ذهبياً غامقاً. لا تستعجل هذه الخطوة لأنها مصدر النكهة الأساسية. أضف الثوم وقلّب دقيقة واحدة فقط حتى تفوح رائحته دون أن يحترق. رشّ الدقيق على البصل وقلّب نحو دقيقة حتى يختفي أثره. إن استخدمت النبيذ فصبّه الآن واكشط قاع القدر بالملعقة الخشبية، واتركه يتبخر عدة دقائق. أضف المرق وورق الغار والزعتر والملح والفلفل، وارفع الحرارة حتى الغليان، ثم اخفضها واتركها على نار هادئة 25 إلى 30 دقيقة. أخرج ورق الغار وفروع الزعتر، وذُق الشوربة وعدّل الملح. حمّص شرائح الخبز في الفرن حتى تجف وتصبح مقرمشة من الخارج. وزّع الشوربة في أوعية تتحمل الفرن، وضع فوق كل وعاء شريحة أو شريحتين من الخبز، ثم غطّها بطبقة سخية من الجبن. ادخل الأوعية تحت الشواية العلوية في الفرن 5 إلى 8 دقائق حتى يذوب الجبن ويتحمر وجهه ويصبح فقاعياً. قدّمها فوراً وهي ساخنة، مع الانتباه لأن حواف الأوعية تكون شديدة السخونة.

ملاحظات تضمن نجاح الشوربة

سر الطعم في البصل: إذا حمّرته بسرعة على نار عالية احترق وصار مراً. النار المتوسطة إلى الهادئة هي الأفضل، ويمكنك رش رشة صغيرة من السكر في منتصف التحمير لتسريع التكرمل.

إذا حمّرته بسرعة على نار عالية احترق وصار مراً. النار المتوسطة إلى الهادئة هي الأفضل، ويمكنك رش رشة صغيرة من السكر في منتصف التحمير لتسريع التكرمل. جودة المرق: الشوربة تأخذ طعمها من المرق، فالمرق الجاهز المركز قد يجعلها مالحة جداً، لذلك أضف الملح في النهاية بعد التذوق.

الشوربة تأخذ طعمها من المرق، فالمرق الجاهز المركز قد يجعلها مالحة جداً، لذلك أضف الملح في النهاية بعد التذوق. اختيار الجبن: الجبن الذي يذوب جيداً ويتحمر هو المطلوب. تجنّب الجبن شديد الرطوبة لأنه يفرز ماءً ويفسد القوام. خلط نوعين، أحدهما مالح والآخر مطاطي، يعطي نتيجة متوازنة.

الجبن الذي يذوب جيداً ويتحمر هو المطلوب. تجنّب الجبن شديد الرطوبة لأنه يفرز ماءً ويفسد القوام. خلط نوعين، أحدهما مالح والآخر مطاطي، يعطي نتيجة متوازنة. الأوعية: استخدم أوعية فخارية أو زجاجية مخصصة للفرن، ولا تضع أوعية لا تتحمل الشواية.

استخدم أوعية فخارية أو زجاجية مخصصة للفرن، ولا تضع أوعية لا تتحمل الشواية. نسخة بلا لحم: يمكن تحضيرها بمرق الخضار، وتبقى لذيذة إذا طال تحمير البصل.

يمكن تحضيرها بمرق الخضار، وتبقى لذيذة إذا طال تحمير البصل. التخزين: يمكن تحضير الشوربة بدون خبز وجبن وحفظها في الثلاجة يومين، ثم تسخينها وإكمال خطوة الخبز والجبن عند التقديم. كما يمكن تجميدها قبل إضافة الخبز.

يمكن تحضير الشوربة بدون خبز وجبن وحفظها في الثلاجة يومين، ثم تسخينها وإكمال خطوة الخبز والجبن عند التقديم. كما يمكن تجميدها قبل إضافة الخبز. التقديم: تُقدَّم كطبق رئيسي خفيف مع سلطة خضراء، أو كمقبلات قبل وجبة أثقل.

بهذه المكونات والخطوات تحصل على شوربة بصل غنية بطعم مكرمل وطبقة جبن ذائبة، ويمكنك تعديل كمية الجبن والتتبيل بحسب ذوقك وذوق أسرتك.