خسر نابولي أمام بورتو 4-1 على ملعب «دو دراغاو» في دوري أبطال أوروبا، وخرج ماتيو بوليتانو بعد المباراة بانتقاد مبطّن لزملائه، قائلًا إن الإيطاليين وحدهم يتحمّلون المسؤولية.

فريق منقوص وانهيار في الدقائق الأخيرة

دخل نابولي اللقاء بتشكيلة مبتورة، فقد غاب عنه 10 لاعبين بين مصابين وموقوفين. ولم يبقَ على مقاعد البدلاء سوى ثلاثة لاعبين أساسيين من لاعبي الميدان.

افتتح يان بيدنارك التسجيل لنابولي برأسية من ركنية، ثم ردّ سكوت ماكتوميناي بهدف التعادل. صمد الفريق حتى الدقائق العشرين الأخيرة، ثم تهاوى.

سجّل غابرييل فيغا من هجمة مرتدة، وأضاف ياكوب كيفيور هدفًا برأسية دون أي رقابة. وجاء الهدف الأخير من ركلة جزاء نفّذها سامو بعد طرد رافا مارين.

بوليتانو يتحدث وحيدًا

كان بوليتانو أول من ظهر أمام الإعلام بعد صافرة النهاية، وقد لاحظت «سكاي سبورت إيطاليا» أنه دائمًا من يمثّل الفريق أمام الصحفيين. وقال إنه كان من الجميل أن يأتي زملاء آخرون لتقديم تفسير، لا الإيطاليون فقط، مضيفًا أنه لا يخفي وجهه أبدًا.

ونفى أن يكون يهاجم أحدًا، موضحًا أن الفريق يمرّ بمرحلة صعبة وعليه أن يتّحد ويفكّر في المباراة المقبلة قبل التوقف الدولي. وأعرب عن أمله في أن يستعيد الفريق بعض لاعبيه خلال فترة التوقف، ليبدأ موسمه الحقيقي بعدها.

تحليل الأداء: ركنيتان وعارضتان وتراجع متكرر

وصف بوليتانو الشوط الأول بأنه بداية جيدة، فقد عادل الفريق وصنع فرصًا إضافية كان يمكن استغلالها بشكل أفضل. وأشار إلى أن الفريق استقبل هدفين من ركنيتين، وأن بورتو أصاب العارضة مرتين، وكل ذلك من مواقف متشابهة.

وأقرّ بأن نابولي يتراجع عادةً في آخر 30 دقيقة من المباريات، في الدوري الإيطالي وفي أوروبا. وقال إن الفريق سأل نفسه عن السبب، وإن المشكلة أحيانًا ليست تكتيكية، فاللاعبون جميعًا خلف الكرة، لكنهم يفتقدون الإصرار والحدّة ولا يقرؤون المواقف ولا يستشعرون الخطر. وأضاف أن أي مساحة، ولو صغيرة، في دوري الأبطال والدوري الإيطالي تُعاقَب فورًا.

وقال إن العقلية التي ظهر بها الفريق لا يجوز لفريق بحجم نابولي أن يقدّمها على هذا المستوى. وفي حديثه لـ«أمازون برايم فيديو إيطاليا» رأى أن الخسارة 2-1 تختلف كثيرًا عن الخسارة 4-1، وأن الفريق «ذاب» بعد الهدف الثاني ويجب أن يراجع نفسه.

وكان نابولي قد خسر 2-0 أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي في نهاية الأسبوع الماضي. وفي دوري الأبطال، خسر ثلاث مباريات من أصل أربع، وقال بوليتانو إن الفريق لم يلمس التقدم الذي أراده.